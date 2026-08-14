I dalje traje kaos u Italiji zbog Etne: Letovi odgođeni do subote popodne

Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catania ostat će suspendirani do subote poslijepodne zbog aktivnosti vulkana Etne koji je doveo do otkazivanja ili preusmjeravanja stotina letova tijekom proteklog tjedna.

Svi odlazni i dolazni letovi u petoj najprometnijoj zračnoj luci Italije bit će suspendirani do 14 sati 15. kolovoza, priopćila je tvrtka SAC koja upravlja lukom u petak. Putnicima se savjetuje da status svojih letova provjere s nadležnim aviokompanijama prije nego što dođu u zračnu luku.

Do produžetka suspenzije dolazi usred vrhunca turističke sezone te ono pogađa tisuće putnika, a povećalo je i pritisak na druge zračne luke na Siciliji. Etna, najviši i najaktivniji europski vulkan, često remeti promet u zračnoj luci Cataniji, a tvrtka SAC je u svibnju započela prodaju udjela u luci od najmanje 51 posto. Vulkanski pepeo se smatra jednim od najozbiljnijih rizika za zračni promet jer može oštetiti sustave zrakoplova te dovesti do kvara mlaznih motora.