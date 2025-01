HŽ Tomaševiću: Šaljemo požurnice, ali ne odgovarate. Evo kada bi Zagreb mogao dobiti tri ključne stanice

Sudeći po odgovoru koji smo dobili od HŽI-ja, još će puno vlakova progutati daljina dok se ne zaustave na Vukovarskoj, Savskom mostu i u Trokutu. Naime, da bi se to moglo realizirati, bit će potrebno započeti s radovima na modernizaciji pruge na dionici Zagreb – Hrvatski Leskovac , a to je tek u fazi projektiranja.

Da bi tri spomenute postaje pomogle, nema dileme, jednako kao što bi to učinila pruga od zračne luke do centra Zagreba .

'Nadam se da će HŽ Infrastruktura konačno izgraditi tri stanice, Vukovarska, Savski most i Trokut . Od početka svog mandata slušam o tome i stvarno se nadam da će se to ubrzati', kazao je Tomašević .

'HŽ Infrastruktura je u lipnju 2023. potpisala ugovor 'Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. kolodvor – Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije' s rokom izrade od 30 mjeseci. Riječ je o izradi projektne dokumentacije za obnovu postojećeg i dogradnju novog kolosijeka između Glavnog kolodvora u Zagrebu i kolodvora Hrvatski Leskovac za brzinu do 160 km/h. Također, ugovorom je predviđena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg stajališta Remetinec te za dva nova stajališta - Savski most i Vukovarska - čime bi se ova dionica bolje uključila u sustav gradskog i prigradskog putničkog prometa', stoji u odgovoru HŽI-ja.

Dakle tek krajem ove godine mogla bi biti gotova projektna dokumentacija.

Posao vrijedan 1,6 milijuna eura bez PDV-a, kako je vidljivo na stranicama HŽI-ja, dobile su na tenderu tvrtke ŽPD i Granova, a on obuhvaća izradu studije utjecaja na okoliš, idejnog projekta, glavnih projekata, dokumentacije za rješavanje imovinskopravnih poslova i izradu tehničkog dijela natječajne dokumentacije za radove.

Uz spomenuto, projekt koji je u fazi izrade predviđa denivelaciju željezničko-cestovnih prijelaza Ulica Savski gaj put XIII., Ulica dr. Luje Naletilića, Brezovička cesta i Ulica Kate Mlinarić. Iz HŽI-ja kažu da su izradili idejna rješenja denivelacija i pristupnih cesta te da procijenjena vrijednost cijelog projekta iznosi oko 80 milijuna eura.

Problemi s GUP-om i požurnice na koje nitko ne odgovara

No iz HŽI-jeva odgovora proizlazi da ni Grad nije 'bez grijeha'. Naime tvrde da su im za daljnju razradu tih rješenja bile potrebne informacije iz Grada Zagreba o planiranim prometnim rješenjima navedenog područja (Vatikanska avenija) i tumačenju prostornih planova (GUP), a sve kako bi se prevenirali mogući budući problemi.