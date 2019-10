HSUP: Plina dovoljno za sezonu, u budućnosti moguće pojeftinjenje

Plina će biti dovoljno za nastupajuću ogrjevnu sezonu, cijene se ove sezone neće mijenjati, dok bi u bliskoj budućnosti mogle značajno padati, rečeno je u utorak na Danu plina u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP).

Predsjednik HSUP-a Dalibor Pudić kazao je tijekom 17. Dana plina, ujedno i svečane i radne sjednice Skupštine HSUP-a, kako će ove zime biti dovoljno plina te da krajnji kupci mogu očekivati sigurnu opskrbu.

"Nikada se do sada nije dogodila nestašica plina, a tako će biti i ove sezone. Spremnici opskrbljivača su puni. Sada je toplo, no nitko ne zna kakvo će vrijeme biti za mjesec ili dva, iako je to opskrbljivačima važno da bi znali kolike količine trebaju naručiti", rekao je Pudić, dodavši da ne očekuje promjenu cijene plina za ovu sezonu.