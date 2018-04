HSP-ovci na nogama: Dopredsjednica im se odmetnula i na svoju ruku dogovarala s Đapićem

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS) priopćila je u subotu da 'nije i neće biti u koaliciji sa strankom Desno' i da će biti pokrenut stegovni postupak protiv dopredsjednice HSP AS-a Vlatke Vukelić, koja je tu suradnju najavila zajedno s predsjednikom stranke Desno Antom Đapićem

Također, iskazali su žaljenje zbog postupka predsjednika stranke Desno Ante Đapića . On se, kaže se u priopćenju, 'odlučio upustiti u a vanturu zajedničkog djelovanja s pojedincima koji nemaju pravo bez prethodne odluke Predsjedništva istupati u javnost u ime HSP AS, čime se po tko zna koji put opet upustio u pustolovine unošenja nereda na pravaškoj sceni.'

Đapić i Vukelić su u subotu na konferenciji za novinare u Osijeku predstavili projekt 'Desno'. Rečeno je da taj projekt okuplja članove stranke Demokratskoga saveza nacionalne obnove (DESNO) i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević (HSP AS) te da time počinje proces osnivanja saveza nacionalne obnove. Na pitanje novinara može li se taj politički projekt smatrati koalicijom, Đapić je odgovorio potvrdno.

HSP AS u priopćenju ocjenjuje da je 'cilj ovog današnjeg medijskog igrokaza u koji je uvučen i Anto Đapić bio skrenuti pozornost s odgovornosti za izravnu štetu koja je zbog neodgovornog djelovanja bivšeg glavnog tajnika Pere Ćorića nanesena prema HSP AS'. Stranka je počela s revizijom poslovanja 'gdje je evidentirano krivotvorenje potpisa čime se stranka obvezala na nepotrebne financijske aktivnosti,' ističe Niče i navodi da će, kako bi zaštitio stranku od tužbi, kazneno prijaviti Peru Ćorića, koji je po Statutu HSP AS 'između ostalog bio odgovoran da koordinira i upravlja radom ureda i službi u Tajništvu HSP AS'.