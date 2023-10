Veleposlanik u Egiptu: 17 hrvatskih državljana zatražilo evakuaciju iz Gaze

Kako doznaje 24sata, među 17 Palestinaca s hrvatskim državljanstvom je i četvero malodobne djece.

0Pitanje je sad, čak i u slučaju da te obitelji dođu do granice, kako će prijeći na egipatsku stranu. Sve skupa ovisi ponajviše o volji palestinskih, izraelskih i egipatskih vlasti. Dok ne dođe do istovjetnog stava, neće moći doći u Egipat', pojasnio je Bošnjak, dodajući da su im već pripremljeni svi potrebni dokumenti, a to je već javljeno Izraelu i Egiptu.