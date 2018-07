Vatrogasci navijačima nakon zapaljenog otoka: Srce je vatreno, ali navijajmo pametno!

Dok Hrvatsku trese nogometna groznica zbog reprezentacije koja je ušla među četiri najbolje na svijetu, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava: Srce je vatreno, ali navijajmo pametno!

Posla su imali I vatrogasci u DVD Sveti Filip i Jakov. Na otoku Galešnjaku koji je zbog svog scrolikog izgleda postao jedan od hrvatskih simbola u turističkom svijetu, skupina navijača organizirala je paljennje baklji za potrebe milenijske fotografije kako bi na taj način poslali podršku reprezentaciji. No, buknuo je požar koji je brzom intervencijom ugašen.

‘Hrvatska vatrogasna zajednica preporuča da bodrite našu reprezentaciju bez korištenja pirotehničkih sredstava. Požarna sezona je u tijeku, a ispaljena raketa ili drugo pirotehničko sredstvo može brzo zapaliti suho raslinje. Uz požare otvorenog prostora, mogući su i požari objekata ili prometnih sredstava izazvani pirotehnikom. Preporučamo organizatorima gledanja utakmica na otvorenom ili u ugostiteljskim objektima da pripreme sredstva za gašenje kako bi mogli brzo reagirati u slučaju požara. Ukoliko ipak dođe do požara, odmah zovite vatrogasce na 193’, poručuju hrvatski vatrogasci.

Napominju, također, kako će se sukladno Zakonu o zaštiti od požara novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna ili zatvorom do 60 dana kazniti oni koji požar izazovu. Ona, pak, osoba koja izazove požar iz nehaja bit će kažnjena od 2.000 do 15.000 kuna.