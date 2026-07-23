Hrvatski svećenici skrivali zlostavljanje mladića 15 godina? Govorili su mu da sve zaboravi

Barem 15 godina traje zataškavanje zlostavljanja mladića koji je pohađao Međubiskupijsko sjemenište na zagrebačkoj Šalati. Crkva navodno sada razmatra kako će reagirati u ovom slučaju, koji je svjetlo dana ugledao tek nakon reakcije bečkog nadbiskupa u miru Christopha Schönborna, inače borca protiv zlostavljanja i zataškavanja u Katoličkoj crkvi

Najmanje jedna provedena istraga i više prijava nisu bili dovoljni da se objelodani slučaj seksualnog zlostavljanja maloljetne osobe u Međubiskupijskom sjemeništu, odnosno gimnaziji, na zagrebačkoj Šalati. O tome su bili obaviješteni hrvatski biskupi i sam Vatikan, ali ništa nije poduzeto. Dnevnik.hr došao je do informacija putem nekoliko izvora, ali i uvidom u dokumente. Kako se doznaje, Crkva razmatra što učiniti po pitanju ovog slučaja. Zlostavljanje polaznika sjemeništa na Šalati, počelo je ranih 2000.-ih, kad je imao samo 16 godina. Trajalo je sve skupa desetak godina, čak i nakon što je otišao na petogodišnji filozofsko-teološki studij na Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu.

Osjećaj krivnje Ispovjednici u sjemeništu su žrtvi govorili da sve što prije zaboravi, zbog čega se razvio osjećaj krivnje. Zlostavljač je, pak, svoju kontrolu iskazivao autoritetom, novčanim darovima te davanjem alkohola. Kod zlostavljane žrtve su dijagnosticirani posttraumatski stresni poremećaj, trajne promjene ličnosti nakon traume katastrofalnog intenziteta, kao i poremećaji uzrokovani drogama i alkoholom. Tek nakon što je otišao studirati bogosloviju u Beč, 2012. godine, počelo se doznavati za zlostavljanje mladića. On je, naime, sve ispričao svom kolegi sa studija, koji je zatim pisao tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Naime, zlostavljač je, prema žrtvinim riječima, bio bivši biskupov suradnik, a danas je unutar Hrvatske biskupske konferencije (HBK) zadužen za rad katoličkih škola. Kolega žrtve, koji je prijavio slučaj, kasnije je bio sustavno proganjan te ga se prisiljavalo da promijeni iskaz. Biskup Škvorčević je čak i zadužio jednog svećenika da provede istragu, no svi dokazni materijali nisu bili dovoljni za pokretanje istrage. "Požeški biskup Ivo Martinović, po saznanju za predmetne navode, postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima te o njima obavijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured HBK-a za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela, radi zaštite njihove provedbe i svih uključenih osoba Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti slučaja", odgovor je požeške biskupije, iz kojeg proizlazi da je slučaj državnim vlastima prijavljen tek nakon Škvorčevićeva odlaska i dolaska Martinovića, odnosno prije dvije godine.