Hrvatski skijaš ispričao zašto tuži Austriju: Nije važan novac, nego činjenica da je netko iz osobnih interesa riskirao moje zdravlje

Čakovčanin Goran Nedeljko jedan je od Hrvata koji će na Saveznom sudu u Beču tužiti Austriju. Koronavirusom zarazio se u Flachau gdje je vodio školu skijanja. To skijalište kod Schladminga zatvoreno je četiri dana nakon Ischgla, 17. ožujka

'Čim sam u Spiegelu pročitao medijski poziv Petera Kolbe da se udruzi jave svi koji su zaraženi covidom-19 na austrijskim skijalištima, odmah sam sjeo za kompjutor i napisao dopis. Uz njega sam priložio svoju povijest bolesti i dodatnu medicinsku dokumentaciju. Nije važan novac, nego činjenica da je netko iz osobnih interesa riskirao moje zdravlje', ispričao je Goran Nedeljko za Jutarnji list . On je bio 100. osoba u Hrvatskoj izliječena od covid-19.

U svibnju je otišao po svoje stvari u Flachauu gdje su ostale od ožujka, kad je došao doma samo za produženi vikend, a ostao pola godine.

'Stvari su me dočekale oprane, ispeglane, posložene na vješalicama. Gazda Rupert i obitelj su nevjerojatni ljudi. Znam da je njemu teže što sam se zarazio nego što je bilo meni. Zvao me u bolnicu i pitao može li pomoći, treba li mi što. Zbog tih se ljudi svake godine vraćam u Flachauu. Idem i sad, oko Božića.', kaže za Jutarnji Nedeljko.

Kad je u ožujku otišao iz Flachaua, bilo je oko 70-ak zaraženih domaćina i on zna za sedmero, osmero kolega s posla. Zasad su podignute četiri optužnice. Do kraja rujna će Peter Kolba imati šest do osam testnih slučajeva.

'Radi se o ljudima iz Njemačke, Švicarske i Austrije. U dva je slučaja ispostavljen odštetni zahtjev od po 100.000 eura. U jednom je došlo do smrtnog ishoda, a u drugom je osoba bila na respiratoru, kasnije i na rehabilitaciji', rekao je Kolba, piše Jutarnji list. Nedeljko ne zna je li se još netko osim njega javio iz Flachaua. Kolba vjeruje da će do sudskog postupka trebati najmanje pola godine do godinu dana.