Jandroković oštro reagirao: Vučić bi trebao svom ministru reći da pazi što govori

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ocijenio je u četvrtak da je izjava srpskog ministra obrane Aleksandra Vulina koji je rekao da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašle iz politike i javnog života Hrvatske i da očekuje da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega - veoma destruktivan signal koji može pokvariti sve napore koji su dosad učinjeni da bi do tog susreta uopće došlo

'To je izjava koja svakako ne doprinosi pozitivnom ozračju koje bi trebalo biti vezano uz posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To su signali koji su vrlo destruktivni i koji mogu pokvariti sve napore koji su dosad učinjeni da bi do tog susreta uopće došlo i da bi on dao određeni pozitivan rezultat. Tako da je to posao koji bi sam predsjednik Srbije trebao odraditi jer je njegov blizak suradnik, dakle, morao bi reći svojim suradnicima da paze što govore', komentirao je Jandroković novinarima nakon sjednice Vlade.

Istog je stava i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić koji također smatra da bi se predsjednik Srbije morao očitovati o izjavama svojih ministara, i Vulina i srpskog ministra vanjskih poslova Ivica Dačića.