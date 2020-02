'Hrvatski domoljubi su ugroženi u vlastitoj domovini'

Čelnici Hrvatskih suverenista u nedjelju su osudili vandalski napad na obiteljsku kuću saborskog zastupnika i predsjednika te stranke Hrvoja Zekanovića ističući da "poruke zastrašivanja i osvete neće proći"

Pero Kovačević je na konferenciji za novinare u Zagrebu rekao da Suverenisti od policije traže da Zekanoviću i njegovoj obitelji pruže učinkovitu zaštitu.

Također, traže pokretanje hitne istrage kako bi se otkrili, kako su rekli, i nalogodavci i počinitelji tog nedjela.

"To je poruka zastrašivanja Hrvoja Zekanovića i Hrvatskih suverenista, poruka osvete Zekanoviću i Hrvatskim suverenistima te upozorenje da će oni tzv. ugroženi - čiji nalogodavci stoje iza svega - svoje sinekure braniti do kraja. To im neće proći", rekao je Kovač te poručio da ih se Hrvatski suverenisti ne boje.