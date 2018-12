Hrvatske europarlamentarke nam opisale kako su doživjele napad u Strasbourgu: Tko je preživio Domovinski rat, ne boji se

Teroristički napad u Strasbourgu, u kojem su izgubljena tri života, zatekao je eurozastupnike u tom gradu jer je u tijeku plenarna sjednica Europskog parlamenta. Neki od njih, poput Dubravke Šuice, ostali su zatočeni u zgradi Europskog parlamenta do tri sata ujutro jer je ona zatvorena nakon što je stigla vijest o napadu. Biljana Borzan i Ruža Tomašić, s kojima smo također razgovarali nakon napada, kao i sa Šuicom, bile su u gradu, ali se srećom nisu našle u neposrednoj opasnosti. Prema dostupnim informacijama, nitko od hrvatskih građana koji se nalaze u Strasbourgu nije stradao

'Nisam se uplašila jer sam se još iz Domovinskog rata nekako naučila u tim situacijama nositi sa stresom. Ono što me razočaralo to je da smo svi kontrolirani na ulazu u centar. Policija je pregledavala sve ženske torbe, ruksake i poneke muškarce koji su morali otvoriti jakne... Božićnim sajmom patrolirala je vojska s dugim cijevima. Sve je izgledalo pod kontrolom i onda se na kraju uspije uvući terorist i izvesti napad. Čovjeka zabrinjava to kad se ove stvari događaju uz sve mjere sigurnosti', poručila je Borzan.

Eurozastupnici je u goste stigla i velika skupina Slavonaca koji bi danas trebali posjetiti Europski parlament.

'Oni su kad su kretali već znali da se dogodio napad, ali su se svejedno uputili. Smatram da su dobro napravili. Ja sam za to da se živi što normalnije jer teroristi žele da nas se uplaši i onemogući normalan život. Ne treba im dati za pravo', kazala je Borzan.

Dubravku Šuicu, eurozastupnicu HDZ-a, napad je zatekao u plenarnoj dvorani parlamenta. Planirala je poslije 21 sat 'otići van' sa svojim stažistima i asistentima, međutim dogodio se napad, tako da su ostali zatočeni u zgradi Europskog parlamenta do tri ujutro.