Epilog tragičnog vjenčanja u Šibeniku: Podignuta optužnica protiv dvojice muškaraca

Kako navode iz Županijskog državnog odvjetništva, nakon istrage podignuta je optužnica protiv dvojice hrvatskih državljana zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, radi se o tragičnom događaju koji se dogodio u rujnu 2025. godine u Šibeniku.

U optužnici se navodi da je 39-godišnjak na svadbeno slavlje donio baklje i signalne rakete, a da je pri tome bio svjestan da je riječ o sredstvu čija je nabava ograničena te da nepravilnim rukovanjem može doći do ugrožavanja prisutnih.