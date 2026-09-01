Epilog tragičnog vjenčanja u Šibeniku: Podignuta optužnica protiv dvojice muškaraca

Županijsko odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog tragičnog događaja na vjenčanju u kojem je preminula jedna osoba
Kako navode iz Županijskog državnog odvjetništva, nakon istrage podignuta je optužnica protiv dvojice hrvatskih državljana zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, radi se o tragičnom događaju koji se dogodio u rujnu 2025. godine u Šibeniku.
U optužnici se navodi da je 39-godišnjak na svadbeno slavlje donio baklje i signalne rakete, a da je pri tome bio svjestan da je riječ o sredstvu čija je nabava ograničena te da nepravilnim rukovanjem može doći do ugrožavanja prisutnih.
Unatoč tome, omogućio je 53-godišnjaku da uzme jednu od signalnih raketa, a nije mu rekao o kakvom se sredstvu radi. Tužiteljstvo navodi kako je 53-godišnjak bio svjestan da nije provjerio zna li pravilno rukovati tim sredstvom.
Istraga je pokazala da 53-godišnjak nije raketu ispalio u zrak, nego prema tlu gdje je udarila u kamen, a potom pogodila 34-godišnju ženu, gošću na svadbenom slavlju. Žena je od udarca zadobila teške tjelesne ozlijede od kojih je preminula u bolnici.