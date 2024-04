Hrvatska, sendvič-država: Kako srednja generacija puca pod teretom brige za djecu i roditelje

'Brine me to sljepilo naših političara. 'MI ćemo vam dati veće mirovine'. Što nekoj osobi koja ima 70, 80, ili više godina itko ima što davati? Znate se koliko su radili i koliko su sve vrijeme davali. Sad imaju pravo upravljati zarađenim, a dužnost je svake vlasti da tim sredstvima, koja su dobili na raspolaganje, odgovorno upravlja i da posebno starije, gleda kao prve vlasnike onoga čime sada upravljaju', kaže profesor.

Sendvič-generacija u razvijenim prekomorskim zemljama, u SAD-u, Kanad i ili Australiji koje, pojavila se puno ranije nego kod nas, no podaci govore, kako razvijena protočnost tržišta posebno do 70-ih, 80-ih i 90-ih prošlog stoljeća nije dopustila da stariji ostanu izbačeni i isključeni. S druge strane, u istočnjačkim društvima, poznato je da su najcjenjeniji članovi društva starije osobe, jer se obiteljskim i institucionalnim odgojem prenosi jasna slika o njihovoj vrijednosti i koliko su zaslužni za sve čime nove generacije raspolažu.

'Unatoč tome što mnogi stariji i mogu ostati sami, nikad nisu usamljeni, niti isključeni. To govori o pripremljenom i učinkovitom društvenom odgovoru na problem, i to uz pripremljenu strategiju koja je obvezivala sve različite vlade, neovisno o stranačkoj pripadnosti. A kod nas svi jako dobro znamo koliko su sve te mogućnosti, zapuštene, prepuštene stihiji, snalaženju samih starijih osoba, te ponekad doslovce financijskom izgaranju njihove djece, jer stariji, sami svojim mizernim mirovinama ni približno ne mogu platiti preskupe a često i neadekvatno opremljene privatne domove. I sve to još uvijek, pa i unatoč odavno poznatoj činjenici da kao društvo 'starimo', ni približno ne postoji dugoročna strategija, koja bi bila obvezujuća za svaku novu političku strukturu, neovisno jesu li ili koliko socijalno osviještene', dodaje profesor.

Najbitnije je razumjeti da se i to pitanje, kao i prevladavanje za sada nepodnošljivog čekanja na adekvatnu liječničku skrb, ne samo starijih nego i svih ostalih građana, može uspješno riješiti u jednom mandatu bilo koje vlade. Proglasiti to nerealnim i nemogućim, prije svega govori o nedostatku volje i vizije onoga koji bi to izgovorio, a zašto bi se netko takav našao na mjestu strateškog odlučivanja, to je pitanje za sve nas.