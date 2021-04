Hrvatska osobe koje su preboljele Covid cijepi samo jednom dozom, pogledajte koje su još države uvele takvu praksu

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak objavio je na konferenciji za medije nacionalnog Stožera civilne zaštite da je dopunjena preporuka o cijepljenju, po kojoj se osobe koje su preboljele Covid-19 trebaju cijepiti samo jednom dozom. Riječ je o radikalnom zaokretu u dosadašnjoj praksi cijepljenja u Hrvatskoj

'Osobe koje su preboljele Covid dobit će jednu dozu cjepiva, to je službena odluka. Podaci o trajanju imuniteta nakon bolesti govore da je to tri do šest mjeseci, a mi smatramo da je taj imunitet dovoljan u šest mjeseci', kazao je Capak, dodavši da druga doza nakon preboljenja ne doprinosi razini antitijela, što je dokazano malim istraživanjem koje je provela Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević.

Iako u svijetu većina država i dalje slijedi uputu o cijepljenju svih s dvije doze cjepiva protiv Covida-19, postoje i nove studije koje pokazuju da je jedna doza dovoljna za one koji su preboljeli tu bolest unazad šest mjeseci te još imaju određeni imunitet. Naravno, to se odnosi na cjepiva koja se daju u dvije doze - Pfizer, Moderna, AstraZeneca - dok se cjepivo Johnson&Johnson daje u samo jednoj dozi pa je izuzeto iz ove rasprave.