Hrvatska novinarka osvojila europsku nagradu Megalizzi-Niedzielski

🏆Warm congratulations to Olena Martyniuk from Ukraine 🇺🇦, Antonina Lozanova from Bulgaria 🇧🇬 and Sara Fačko from Croatia 🇭🇷 for winning the Megalizzi-Niedzielski Prize!



Thank you for your courage & dedication to 🇪🇺 values!#EURegionsWeek #Youth4Regions pic.twitter.com/dCPDGvMoiG