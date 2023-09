Pavasović Visković: Policija će moći prisluškivati novinare. Vraćamo se u mračno doba

“To je promašeni pokušaj da se zaustavi ono što se u demokraciji ne bi trebalo zaustavljati, a to je informacija na koju javnost pravo ima i novinari koji moraju raditi svoj posao da bismo živjeli u koliko toliko normalnom društvu. Bojim se da je ovo jedan pokušaj koji neće donijeti što su njegovi podnositelji zamislili. Jer, informacije imaju karakteristiku curiti i kroz zidove. Uvijek će se pronaći način i ljudi koji će dati informacije. Posebno kad se radi o koruptivnim radnjama ili kaznenim djelima o kojima javnost ima pravo znati”, kazao je Pavasović Visković na N1.

Smatra da je situacija još gora od onoga na što novinari upozoravaju.

'Po ovom bi zakonu policija morala prisluškivati novinare, istraživati s kim su se čuli jer ako objavite nešto do čega niste smjeli znati, policija bi mogla provjeriti. Sud to čak ne mora ni odobriti i to ne treba zamjerati policiji jer bi radila prema zakonu. Koji nas vraća u jedno mračno doba. Mislio sam da smo sazrijeli kao društvo da se ovako nešto više ne događa', kazao je.

Osim novinara, maltretiralo bi se suce, odvjetnike…

“U nekom većem procesu sudjeluje 50 do 60 ljudi i svi bi bili maltretirani', smatra odvjetnik.

Dodao je da je premijer nedvojbeno pametan čovjek i nedvojbeno čovjek koji se legitimirao kao demokrat.

'U onom trenutku sam razumio njegovu reakciju i najavu ovakvog zakona, ali sam se nadao da će biti razumniji kad se ohladi. Ako ga uvede, ostat će upamćen kao osoba koja je vratila nekakve običaje iz devedesetih u hrvatski i politički javni život', smatra Pavasović Visković.

Argument vladajućih je i da će se ovim izmjenama zapravo pomoći da predmeti budu učinkovitije i brže riješeni.

“Ako sudac funkcionira učinkovito ili neučinkovito ovisno o tome što čitaju u medijima, bolje da ni ne sude. Dakle, to je potpuno deplasirana teza. Reći ću vam još nešto… Ovaj zakon imat će ozbiljnih problema s ustavnosti. Kako netko misli neku grupaciju ljudi, samo zbog svojstva novinara, eskulpirati od činjenice da su počinili kazneno djelo? Ako od mene tražite podatak koji je tajan, činite kazneno djelo poticanja i imate situaciju u kojoj zakonodavac namjerava u zakonu staviti da je jedna kategorija građana Hrvatska izuzeta od primjene kaznenog zakona. Jer, kažu da novinari neće biti pod tim zakonom, kako? Ako me potičete na davanje informacija, činite kazneno djelo. Kako istražiti što se dogodilo, ako se ne pita otkuda informacija. Ako pak novinar to ne želi reći, tu su prisluškivanja i čitav niz metoda”, naglasio je Pavasović Visković.

Hrvatsko novinarsko društvo obavijestilo je Europsku komisiju i Europsku federaciju novinara o ovome. Dižu sve na međunarodnu razinu i nadaju se da će pomoći.

“Mislim da ima kod nas dovoljno pametnih ljudi i da će povući kočnicu”, zaključio je Pavasović Visković.