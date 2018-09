Hrvatska i dalje bez strategije za borbu protiv suicida. Možemo li spriječiti samoubojstvo? Evo što kažu stručnjaci

U Hrvatskoj godišnje više od 600 ljudi počini samoubojstvo, a stalno raste broj mladih sa suicidalnim rizikom, samo lani za 200 posto. Tužna je to statistika koje se prisjećamo uoči obilježavanja Svjetskog dana prevencije samoubojstava (10. rujna), a tim smo povodom razgovarali s psihijatrima, psiholozima i voditeljima udruga za pomoć suicidalnim osobama koji nas upućuju u to kako prepoznati da netko u vašoj okolini ima ovaj problem te kako na najbolji način reagirati u takvoj situaciji. Za tportal govore psihijatar Ante Bagarić, Tin Pongrac iz udruge Životna linija te Marina Vitković iz udruge BoliMe

U Hrvatskoj je tri do četiri puta veći broj muškaraca koji počine samoubojstvo, ali prema riječima Tina Pongraca , predsjednika Udruge za pomoć suicidalnim i depresivnim osobama Životna linija , to je zato što koriste učinkovitija sredstva. 'Muškarci češće koriste vatreno oružje, a žene pilule, što može rezultirati neuspjelim pokušajem, ali posljedice su i dalje užasne. Emocionalni impuls da se počini samoubojstvo, dakle, prisutan je kod svih jer je univerzalan, čovječji. Razliku, po svemu sudeći, prije svega čini tehnika', kaže Pongrac.

'Lagani pad stope samoubojstva u Hrvatskoj osobno pripisujem antidepresivima poput Zolofta i Prozaca, koji su sveprisutni, a pomažu da ne dođe do toliko teških depresija koje vode suicidu. To je, međutim, prilično kemijsko i tek djelomično rješenje. Drugi dio čine razne psihoterapijske metode za koje je kod nas sve manje resursa. Imamo situaciju da je besplatnu psihoterapiju nemoguće dobiti, a javno zdravstvo više jednostavno ne funkcionira tako da je ozbiljno pruža. Moguće je nakon mjesec-dva čekanja na uputnicu dobiti termin jednom mjesečno, a privatno sat razgovora stoji od 300 kuna prema gore, što si mogu priuštiti tek neki, privilegiraniji. Liječenje se za većinu na koncu svede na lijekove', kaže Pongrac, dodajući da je čitavo društvo sve manje empatično.

'Zahvaljujući donaciji, u početku sam na dežurstvu imao zaposlene dvije radnice, ali sam taj izvor prihoda u međuvremenu izgubio, a novi, bilo privatni, bilo javni, nisam uspio naći. Tako da zadnje dvije godine radimo čisto volonterski, ali se borimo kako znamo', kaže Pongrac, čija je udruga prošle godine posebnom akcijom prvi put obilježila Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna . Duž zagrebačkog Mosta slobode postavili su lampione, u onom broju koliko je ljudi u zemlji 2016. počinilo samoubojstvo, a isto će napraviti i ove godine. Volonteri će 365 svijeća početi paliti u 17 sati, a kod mosta će se zadržati do noćnih sati, kako bi svima kojima to trebaju bili na raspolaganju za informacije i razgovor.

'Potrebno je temu mentalnog zdravlja u Hrvatskoj, a i svijetu, staviti u širi društveni kontekst neznanja, neinformiranosti, straha, srama i tabua. Logično, takva kontekst generira stav izjednačavanja mentalnog zdravlja s mentalnom bolešću. Tu dolazimo do ključnog problema koji navodi na potpuno krivi trag što produbljuje civilizacijski utaban strah i sram kada govorimo o mentalnom ili duševnom stanju čovjeka koji ne može i ne smije biti reduciran na medicinski faktor jer ga nadilazi kompleksnost teme. Zaboravljamo na nijansiranje života u oprečnostima zdravlja i bolesti. Mentalno je zdravlje puno više od izostanka mentalnih bolesti! Naš je zadatak to neprestano ponavljati kako bismo tek stvorili temelje da jasnije i glasnije progovorimo o mentalnom zdravlju i njegovu njegovanju – jer o nečemu toliko važnom možemo i smijemo govoriti samo ako to cjelovito razumijemo', objašnjava Vitković i dodaje da 'opet, civilizacijski, zdravlje očito razumijemo kao bolest jer ćemo i u slučaju tjelesnog zdravlja djelovati tek kada se bolest pojavi'. Prevencija je pritom ključna riječ, tvrdi, a prethodi joj dobra promocija.

U kvalitetnom pozicioniranju teme mentalnog zdravlja, u zoni promocije, prevencije i tretmana, civilni sektor u Hrvatskoj je bez premca, tvrdi predsjednica udruge BoliMe Marina Vitković. 'Često rade u tišini, s minimalnim sredstvima, ali s puno entuzijazma i iskrene unutarnje motivacije, a to su divne aktivnosti Modusa , Igre , Ambidekstera , Hrabrog telefona , Djece prve , CroMSIC-a ', kaže Vitković i dodaje da navedeni nude sve, od programa i radionica, preko kampanja, do savjetovališta. 'Sustav je trom, nekreativan, u potpunosti ugušen u birokratskim prepiskama povjerenstava, sastanaka i konferencija koje su same sebi svrhom, a mladi im ljudi odrastaju u odrasle ljude koji su prošli ispod radara sustava što je propustio priliku da do 14. godine čovjeka prepozna 50 posto svih psihičkih poremećaja ili čak 75 posto njih do 24. godine života', upozorava Vitković.

'Takve grube i paušalne ocjene nimalo ne pomažu. Suicidalni ljudi ili oni s teškom depresijom obično su zarobljeni u svome svijetu u kojemu pate, kao u nekom mjehuriću tame, i obuzeti su tim osjećajem. Ne može ih se dodatno osuđivati da svojim postupkom pokušavaju oštetiti nekoga u društvenom kontekstu. Tako im se samo dodatno ruši ionako nisko samopouzdanje', kaže Pongrac i dodaje da je o samoubojstvu, kao što je bio nedavni slučaj Anthonyja Bourdaina , dobro što više govoriti. Veće studije na populaciji američkih srednjoškolaca pokazale su kako 20 do 30 posto njih ima suicidalne misli. Dakle ne radi se o nečemu rijetkom i ljudi to trebaju znati, to da nisu usamljeni u tome, da i drugi pate ', tvrdi Pongrac i naglašava da je u javnom ili medijskom razgovoru o suicidu važno suzdržati se od senzacionalizma i veličanja toga čina.

Ljudi koji govore o samoubojstvu ne misle to zaista napraviti, a oni koji to zaista misle prije ili kasnije će u tome i uspjeti - ne može ih nitko i ništa zaustaviti. Oni koji se ubiju sebični su i kukavice. To su samo neke od uobičajenih predrasuda vezanih uz suicid i ljude koji počine samoubojstvo.

'Suprotno uvriježenim predrasudama, to što netko govori o samoubojstvu ili o ljudima koji su ga počinili ozbiljan je znak upozorenja. Također, ako spominje bilo kakav oblik samoozljeđivanja ili se samoozljeđuje. Na ovaj način suicidalne osobe šalju poruku za pomoć, očekujući spas od svoje okoline. Vrlo je malo onih koji će počiniti samoubojstvo, a da o tome neće prije toga govoriti. Problem je to što većina ljudi bez autodestruktivnih tendencija to ne prepoznaje i reagira krivo - ili osobu ne shvaća ozbiljno, pa čak stvar okrene na šalu, ili reagira agresivno jer se plaši takvih priča i ponašanja ili pak racionalizira, objašnjava, primjerice time da osoba koja se želi ubiti ima sve u životu i slično. U svakom slučaju, riječ je o neadekvatnoj pomoći jer ljudi uglavnom nisu utrenirani kako reagirati na nekoga tko pokazuje suicidalne tendencije', objašnjava doktor Bagarić.

Mala pomoć može sačuvati život

Na pozive suicidalnih i depresivnih ljudi u udruzi Životna linija volonteri ne dijele savjete, kaže Pongrac.

'Kad vam se javi osoba koja je u teškom emocionalnom stanju, najvažnije ju je prvo saslušati. Jedna od osnovnih psihoanalitičkih tehnika su slobodne asocijacije, pri čemu pacijent govori ono što mu je u tom trenutku na duši, što ga najviše opterećuje. Ako se u taj tijek misli intervenira, on bi se mogao baviti nekim manje bitnim stvarima i ne obraditi ono što ga stvarno muči. Zato u psihologiji postoji tehnika aktivnog slušanja, kad se nekoga pozorno sluša, s iskrenim interesom i empatijom. To nevjerojatno puno pomaže. Proučavana je učinkovitost raznih psihoterapeutskih tehnika i svima je zajedničko uglavnom to da je empatijski dio (saslušati) važniji od intervencijskog. I u obitelji, u partnerskim odnosima, među prijateljima, svugdje se vidi koliko je važno imati nekoga tko će vas saslušati i suosjećati. Zato se u udruzi želimo pobrinuti da to dobiju i oni koji možda trenutno intimno nemaju nekoga na koga u ovom smislu mogu računati, a koji ne mogu platiti stručnu pomoć', tvrdi Pongrac, dodajući da nije slučajno to što većina psihoterapeuta sastanak s pacijentom počinje pitanjem 'kako ste' ili 'kako se osjećate'.