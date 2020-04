Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (IIC) - Hrvatska grupa pridružio se inicijativi za kvalitetnim prevladavanjem posljedica zagrebačkog potresa koju su pokrenuli arhitekti i povjesničari umjetnosti

'Zabrinuta svakodnevnim vijestima o nestručnom postupanju s baštinom oštećenom nakon potresa, udruga restauratora, nacionalna grupa svjetske organizacije -International Institute for Conservation of Historic and Artistic Work - pridružila se Inicijativi DAZ, AF, HKA, UHA, UHU i DPUH za uspostavu koordinacijskog tijela za obnovu Zagreba nakon potresa', izvijestila je u petak dopredsjednica IIC- Hrvatske grupe IIC - hrvatska grupa Ksenija Škarić.