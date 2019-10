Hrvatska će dati punu podršku Albaniji na njezinom europskom putu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u subotu je u Zadru rekao da Albanija može računati na podršku Hrvatske u europskim procesima koji joj predstoje jer je njezin europski put i u hrvatskom interesu.

"Albanija je u fazi kada očekuje otvaranje pregovora s Europskom unijom. Naši albanski prijatelji znaju vrlo dobro da u tome mogu računati na punu podršku Republike Hrvatske jer je proširenje EU, uz ispunjavanje uvjeta koji se traže od zemalja koje uđu u pregovarački proces, u našem interesu", rekao je ministar Božinović nakon Međunarodnog skupa o albanologiji "Symbiosis on the shores of the Adriatic Sea".

Hrvatska podrška posebno će doći do izražaja od početka sljedeće godine kada će preuzeti predsjedanjem Vijećem Europske unije, dodao je.

Dan prije konferencije sastao se s ministrom unutarnjih poslova Albanije Sandërom Lleshajem te su prošli sve teme od zajedničkog interesa. Jedna od najvažnijih tema bilo je pitanje migracija.