Hrvati većinom podržavaju međurasna posvajanja u Africi, no dosta ih misli da se radi i pomodarstvu

Slučaj Hrvata u Zambiji koji čekaju kraj postupka nakon što su ih tamošnje vlasti optužile za trgovinu djecom, otvorio je brojna pitanja, a istraživanja Promocije plus za RTL donosi rezultate što Hrvati misle o posvajanju djece

Kada su međurasna posvajanja u pitanju, tu je potpora ipak nešto manja. Dakle, 80 posto (79,9 posto) anketiranih daje podršku, a oko 16 posto (16,4 posto) iz nekih razloga to ne podržava.

Omjer posvajanja i međurasnih posvajanja po ovom istraživanju je 96 posto (95,6 posto) prema 80 posto (79,9). Dakle dio onih koji podržavaju posvajanje djece, ipak nisu za međurasna posvajanja, ne navodeći za to razloge.

Podaci govore da je za većinu ispitanih posvajanje djece iz Afrike humani čin roditeljstva. Više od polovice anketiranih (50,4 posto) kaže upravo to. Nešto više od petine (22,8 posto) navodi takvo posvajanje kao pomodarstvo, a čak četvrtina (26,5 posto) ne može donijeti stav.

Od ispitanika se tražilo i da se izjasne o tome što je Hrvatska poduzela da pomogne svojim državljanima.

Da nije učinjeno dovoljno u njihovoj zaštiti misli nešto više od petine anketiranih (23 posto). A da je učinjeno baš sve misli petina ispitanika (21,8 posto). Odgovor jako malo bira gotovo 20 posto (19,6 posto). Dok oko 10 posto (10,8 posto) misli da država nije učinila ništa u zaštiti naših građana, a gotovo petina (24 posto) nema odgovor.

Četiri hrvatska para pred suca sa slobode izlaze u ponedjeljak, a o zambijskim vlastima prije svega, ovisi kada će se vratiti u Hrvatsku. Tu je i pitanje što će biti s djecom koja su smještena na nepoznatoj adresi, a preuzela ih je tamošnja socijalna skrb.

NAPOMENA: Istraživanje je za RTL provela Promocija plus od 1. do 3. veljače, na uzorku od 1300 ispitanika uz standardnu grešku plus minus 2,7 posto i razinu pouzdanosti 95 posto.