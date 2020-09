Hrvati na dnu ljestvice; više vjerujemo vodstvu EU nego svojoj Vladi

Hrvatski građani više vjeruju institucijama Europske unije nego domaćoj Vladi, pokazalo je istraživanje Eurofounda iz Dublina, vodeće europske nevladine organizacije za istraživanje tržišta rada i kvalitete života, piše u srijedu Večernji list

Na ljestvici od jedan do deset hrvatski su građani svoju Vladu ocijenili s 2,9, dok su vodstvu Europske unije dali ocjenu 4,2. Na početku epidemije u travnju Plenkovićeva ekipa ocijenjena je četvorkom, ali do srpnja to se povjerenje izgubilo.

Dnevnik podsjeća da je u tom razdoblju HDZ potvrdio mandat, a Andrej Plenković osvojio znatan broj glasova.