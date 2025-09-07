Hrvat iz Švicarske pretrčao 740 km hrvatske obale u 15 dana

Svaki dan je pretrčao po 50 kilometara, a već od petog dana zaboljela ga je Ahilova tetiva. Koristio je flastere, ponekad i hodao, ali nije htio odustati.

Piliškić , menadžer prodaje jedne građevinske kompanije, bio je najavio dolazak u Hrvatsku kako bi se okušao u tom osobnom izazovu koji je nazvao "Projekt Hrvatska“.

"Osjećaj je fenomenalan, neopisiv“, izjavio je za portal Hrvati.ch.

"Prvih nekoliko kilometara razmišljao bih o operativi: od koje točke sam krenuo i gdje ću taj dan stići.. Zatim bi mi misli krenule prema obitelji, prijateljima, poslu, životu, Bogu. Često sam se molio...“, ispričao je.

Na putu ga je pratio 19-godišnji brat David u vozilu za kampiranje u kojem je jeo, spavao, kuhao, masirao noge i odmarao se. Tijekom popodnevnog odmora je preko društvenih mreža prikazivao krajolik Hrvatske, a također i tradicionalnu hranu.

Piliškić je tijekom proteklih petnaest dana izgubio 10 kilograma.

Tijekom trčanja je upoznao Hrvatsku, ali i svoje granice. Zadnju etapu zaključio je skokom u more i osmijehom.

"Ovo mogu razumijeti samo oni koji su i sami pretrčali neki maraton“, rekao je.

Piliškić je dosad istrčao 100 kilometara ultra maratona blizu glavnog švicarskog grada Berna, a iduće godine namjerava sudjelovati na 257 kilometara dugoj utrci "Marathon de Sables“ u Maroku.