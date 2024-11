Rascijepljeni Domovinski pokret dotakao dno života, danas ne bi upali u Sabor. A ostali?

Da je Hrvatska jedna izborna jedinica, što u anketi jest, i da sve stranke na izbore izlaze onako kako se u anketi testiraju - samostalno, tada bi samo njih četiri u Hrvatskoj imale status parlamentarne stranke. HDZ podupire 26,8 posto birača, SDP podupire 22,8 posto, neodlučnih je gotovo 17,9 posto, Možemo! ima 8,9 posto, a MOST ima 6,5 posto potpore birača, pokazuje HRejting.

Istraživanje agencije 'Promocija plus' provedeno je od 14. do 19. studenoga. Uzorak je 1000 ispitanika, greška ankete iznosi +/- 3,95 posto, a razina pouzdanosti 95 posto.

DO OKONČANJA POSTUPKA

Imamo li gubitnika i dobitnika mjeseca?

Dva su velika događaja obilježila dane u kojima se provodio ovomjesečni HRejting - komemoriranje žrtve Vukovara i Škabrnje te uhićenje i pritvaranje drugog HDZ-ova ministra na dužnosti.

Anketa u gotovo istom omjeru bilježi pad popularnosti vladajućih stranaka i rast popularnosti oporbenih. Ali i taj minus vlasti od 0,8 kao i plus oporbe od 0,9 debelo su ispod razine statističke pogreške da bi se mogli izvoditi relevantni zaključci.

Konkretno, HDZ, istina, ima najveći pad u proteklih mjesec dana. No taj je pad svega 0,7 posto. SDP je istodobno rastao. Ali samo 0,3 posto, što u konačnom zbroju ipak vodi do jedne od manjih anketnih razlika između dviju vodećih stranaka. Već dugo nije bila samo 4 posto. U studenom su zanemarivo ili malo rasli i oporbeni Možemo te Most, dok je vladajući DP zanemarivo, ali ipak - pao.