Hrabri telefon skuplja donacije za novi centar, evo kako im možete pomoći

„Ostvarujući svoju misiju, Hrabri telefon odgovara na potrebu za zaštitom i sigurnošću svakog djeteta osnaživanjem njega i njegove okoline. To je moguće jedino uz partnere koji su spremni dati podršku. Izuzetno nam je drago da smo u Mplusu pronašli istinskog partnera koji će dati važan doprinos otvorenju 'Hrabrog centra' putem kojeg ćemo proširiti svoje usluge i pružiti pomoć i podršku većem broju djece i njihovih obitelji. Vjerujemo kako će način i rezultati ove suradnje biti primjer dobre prakse cijeloj zajednici, a posebno poslovnoj, o tome kako odgovoriti na goruće potrebe zajednice u kojoj djeluju i kako pridonijeti stvaranju boljeg društva u cjelini“, rekla je Hana Hrpka, predsjednica udruge Hrabri telefon.

„Ova suradnja, nazvana 'Ključ podrške je komunikacija', naglašava našu predanost zajedničkoj misiji stvaranja bolje, zdravije i sigurnije zajednice u partnerstvu s drugima. Tijekom ožujka i travnja naši će agenti kontaktirati 26.000 donatora iz baze Hrabrog telefona kako bismo promovirali rad Udruge u svrhu prikupljanja iznosa potrebnog za završetak radova i otvorenje novog 'Hrabrog centra' u Dugavama. Želja nam je da se djeci, mladima i roditeljima omogući sigurno mjesto za razgovor, podršku i pomoć kad god im je to potrebno. Dodatno, u suradnji s Hrabrim telefonom želimo pružiti podršku Mplus zaposlenicima, za koje ćemo tijekom cijele godine organizirati niz edukativnih i interaktivnih radionica te individualnih savjetovanja. Ova suradnja nam puno znači jer odražava naše vrijednosti,“ rekao je Tomislav Glavaš, član Uprave i izvršni direktor Mplus Grupe.

Hrabri telefon najprepoznatljiviji je po besplatnoj savjetodavnoj liniji za djecu 116-111 te liniji 0800-0800 za roditelje, no uz njih provodi i više od 10 projekata i programa na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U radu organizacije sudjeluje više od 180 volontera, a više od 25 godina, koliko postoji, usmjeren je na zaštitu interesa djece i mladih.

O važnosti postojanja besplatne savjetodavne linije poput Hrabrog telefona svjedoče i podaci o gotovo 4.000 zaprimljenih upita u 2023. godini. Upiti su upućivani od strane djece, roditelja i drugih odraslih osoba zabrinutih za dobrobit djece, a najčešće su povezani s mentalnim zdravljem djece i mladih. Ono što je posebno zabrinjavajuće je broj upita povezanih s temom suicidalnosti i samoozljeđivanjem. Tijekom 2023. godine zabilježeno je 318 upita s tom tematikom, što čini čak 8% od ukupnog broja kontaktiranja svih kanala pomoći Hrabrog telefona.

U novom i većem prostoru u zagrebačkim Dugavama, Hrabri telefon proširit će aktivnosti prevencije kroz više oblika savjetovanja (telefonska linija, e-savjetovanje te grupni i individualni rad) za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, žrtve obiteljskog nasilja, trudnice i roditelje s djecom do godine dana te članove obitelji ili udomiteljskih obitelji.

Liniju mogu nazvati djeca, mladi i roditelji kako bi dobili savjet, pronašli utjehu i riješili problem. Linija je dostupna od ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati, a Hrabri telefon mogu kontaktirati i putem e-maila, chata, foruma ili Facebooka. Tijekom radnog tjedna savjetovatelji su dostupni uživo na chatu od 9 do 20 sati, dok je ostale kanale e-savjetovanja moguće kontaktirati u bilo koje vrijeme.

Kampanju izgradnje novog „Hrabrog centra“ u Dugavama poput tvrtke Mplus mogu podržati i drugi donatori – pravne i fizičke osobe. Donirati se može putem web stranice Hrabrog telefona, gdje se nude opcije doniranja putem kartica, KeksPaya i Aircasha. Također, može se donirati izravno na račun udruge HR8824020061500118867 (Erste banka).