Holy: Da Primorac ima integriteta, povukao bi se iz kampanje kad je čuo Plenkovićeve izjave

“Očekivala sam da će imati veliku prednost, ali nisam očekivala tako dobar rezultat. Iznenadio me djelomično i jako loš rezultat Primorca. Očekivala sam da će stranačka infrastruktura odraditi to za njega i da će prebaciti tih 20 posto. Ostali me nisu iznenadili”, kazala je Holy za N1 dodajući da su neki u predsjedničku kampanju krenuli kako bi osigurali vidljivost za neke druge projekte.

“Cijela kampanja je bila dosta bizarna”, kaže Holy objašnjavajući da se Milanović uopće nije bavio protukandidatima, nego se borio s Plenkovićem kao da su njih dvojica protukandidati. Primorčeva kampanja, kaže, bila je napadačka i on se bavio samo Milanovićem, a ne svojim programom.

“Nitko se nije bavio svojim programom ni ovlastima predsjednika, sve je bilo prilično bizarno. To je bila kampanja usmjerena ili prema visibilityju za lokalne izbore Plenković je oprao ruke od Dragana Primorca i rekao da je on bio loš kandidat. Dragan Primorac, nakon što je čuo takvu poruku, da ima ikakvog integriteta bi se te noći povukao iz kampanje i prepustio mandat Zoranu Milanoviću. Bilo je potpuno vidljivo da ni HDZ ni predsjednik HDZ-a ne stoji iza njega. Primorac očito ima neke svoje ideje. Je li to uvjerenje da on u drugom krugu može dobiti Milanovića, ja u to ne vjerujem. Za Milanović je trenutno najopasnija činjenica to što je bio blizu toga da u prvom krugu dobije izbore, to može uljuljkati njegove birače da je pobjeda sigurna pa da ne izađu u drugi krug”, zaključila je Holy.