Hoće li djeca moći u školu bez maske? Ministar prepustio odluku lokalnim stožerima

Ministar obrazovanja je odluku o nenošenju prepustio lokalnim stožerima ovisno o epidemiološkoj situaciji oni mogu ukinuti tu obvezu

'One mogu postati neobavezne jedino ako lokalni stožer sukladno lokalnoj epidemiološkoj situaciji odluči tako i to na razini škole', rekao je glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja Božo Pavičin, javlja RTL Danas .

Iz platforme nastavnici.org poručuju da s ovakim odlukama ipak ne treba žuriti.

Trenutačno maske nisu obvezne za učenike od prvog do četvrtog razreda. Ako se u učionicima može osigurati razmak od metar i pol u višim razredima osnovnih škola, odnosno dva metra u srednjim između svih osoba, maske se ne moraju nositi ni tada.

'Šezdeset do sedamdeset posto škola može to poštovati. Problem je u nekim većim sredinama, kao što je to Grad Zagreb, pogotovo zato što je bio pogođen potresom. U srednjim školama je nešto kompliciranija situacija, jako mali broj škola može to poštovati', kazao je Pavičin.

Prema posljednjim podacima 265 učenika je pozitivno na koronavirus, u samoizolaciji ih je više od 2200. Ta je mjera danas određena za četiri razreda u Zagrebu. Unatoč ovim podacima, škole još nisu žarišta.

'Imamo oboljele, djeca koja su se zarazila izvan škole koja su išla u školu pa onda njihove kontakte stavljamo u karantenu, negdje ne negdje da, ovisno o tome jesu li bolesna djeca imala simptome koliko su dugo bila u školi i raznim drugim faktorima pa ćemo vidjeti s vremenom hoće li škole postati nekakav izvor širenja infekcije za zajednicu', rekao je u subotu epidemiolog Bernard Kaić za RTL.