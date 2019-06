Hoće li nas danas mimoići pljuskovi i grmljavina? Evo što nam najavljuju prognostičari

Nakon velikog nevremena koje je sinoć zahvatilo gotovo sve krajeve Hrvatske, i u ponedjeljak se na kopnu očekuje promjenljivo i svježije. Povremeno će biti kiše, mjestimice opet i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a duž ostatka obale vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna od 24 do 28 , na Jadranu od 28 do 32 °C, javlja DHMZ. Pogledajte kako je to sinoć izgledalo u Zagrebu

U Zagrebu će danas biti promjenljivo oblačno i svježije. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 °C.

U utorak u unutrašnjosti će biti promjenljivo, još u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, a danju zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.

Promjenljivo oblačno bit će sutra i u Zagrebu, na širem području grada povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna oko 27 °C.

Prognoza po regijama za 17.06.2019. Istočna Hrvatska Promjenljivo i svježije, mjestimice uz malo kiše ili pljuskove s grmljavinom, a još u noći i ujutro moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna od 25 do 28 °C. Središnja Hrvatska Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te povremenu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 24 do 27 °C.