Hitler i Zelenski na francuskim izborima: Kako je gradić od 2 tisuće stanovnika postao internetska senzacija

Mali francuski grad preko noći je postao internetska senzacija jer se njegov gradonačelnik, koji se ponovno kandidira na nedjeljnim lokalnim izborima, preziva Hittler. No ne samo zbog toga - jedan od njegovih dvoje protukandidata preziva se Zielinski

'Sve je potpuno izmaklo kontroli', rekao je Charles Hittler, gradonačelnik mjesta Arcis-sur-Aube (2785 stanovnika), u razgovoru za BBC. 'Cijeli život povremeno sam bio predmet šala zbog svog prezimena. Ljudi su znali crtati brkove na mojim plakatima. Nije to bio velik problem. Ali sada je izvan svake kontrole. Vidio sam tekstove na internetu u kojima piše: '37 posto stanovnika Arcisa su hitlerovci!' Moja supruga je u suzama.' Francuske društvene mreže preplavljene su 'duhovitim' objavama koje uspoređuju nacističkog vođu Adolfa Hitlera i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Hittler kaže da mu je takva pozornost postala previše. 'Kad bi ljudi govorili o gradu i našim politikama, to bi bilo jedno. No njih zanimaju samo naša prezimena', rekao je.

Kako je dobio prezime Hittler i zašto ga nije promijenio? 'Moja obitelj dolazi iz sjevernog Alzasa, uz njemačku granicu, a otac je bio pastir. Tijekom rata odveden je u Njemačku na prisilni rad. Kad se vratio, upoznao je moju majku. Svi su govorili: 'Morate promijeniti prezime.' Bila je 1949., rat je bio svježe sjećanje. No to je bilo administrativno komplicirano i skupo, pa to nisu učinili', rekao je. Dodaje da danas u Francuskoj postoji tek nekoliko osoba s tim prezimenom. Njegovi rođaci u Alzasu imali su samo kćeri pa ono ondje izumire, a jedan od njegovih sinova izgovara ga kao 'Hit-lay' kako bi izbjegao neugodnosti, dok unuci nose prezimena svojih majki. Ipak, kaže da ima kćer i snahu koje se također prezivaju Hittler i kandidiraju se na lokalnim izborima u drugim gradovima. 'Kad vas ljudi upoznaju, prezime prestaje biti važno. Vide osobu iza imena. Za poznanike sam bio samo 'gospodin Charles'. Zato sam odlučio zadržati prezime', rekao je.

Otkud Zelenski u Francuskoj? Dok Hittler vodi listu desnog centra u Arcis-sur-Aubeu, njegov protukandidat Zielinski pripada krajnje desnom pokretu Patrioti. Na nacionalnim izborima u tom području, naime, snažno prolazi krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje. Antoine Renault-Zielinski (28), carinski službenik koji se nedavno doselio u grad, kaže da drugi dio njegova prezimena dolazi od majke Poljakinje. 'Ljudi me često pitaju jesam li u rodu sa Zelenskim – na što odgovaram da nisam, objašnjavajući da poljsko prezime završava na 'i', a ukrajinsko na 'y'', rekao je za BFMTV. 'U nedjelju sam počeo viđati poruke o našim prezimenima na mreži X i mislio sam da je to samo šala. No postupno sam shvatio da svi pričaju o nama. Razumijem zašto je ljudima to zabavno. Meni osobno nije smiješno, ali mi ne smeta. Bilo bi bolje da se o Arcisu govori iz drugih razloga, ali barem smo sada na karti', rekao je.