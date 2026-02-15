Hillary Clinton: Trump pokušava prisiliti Ukrajinu na predaju. To je sramotno!

"Mislim da je pokušaj prisiljavanja Ukrajine na dogovor s (ruskim predsjednikom Vladimirom) Putinom o predaji sramotan", rekla je Clinton tijekom panel rasprave na sigurnosnoj konferenciji u Munchenu.

"Vjerujem da se Ukrajina na prvim crtama bojišnice bori za našu demokraciju i naše vrijednosti slobode i civilizacije, gubeći tisuće ljudi dok joj se zemlja uništava zbog manije jednog čovjeka da ih kontrolira", rekla je Clinton.

Rekla je da američki predsjednik Donald Trump "ili ne razumije ili ga nije briga za tu patnju".

Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu prije gotovo četiri godine po Putinovu nalogu.

Clinton i njezin suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton, kritičari su Trumpove politike.

Hillary Clinton bila je demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima 2016. i izgubila je od Trumpa.