BIVŠA DRŽAVNA TAJNICA

Hillary Clinton: Trump pokušava prisiliti Ukrajinu na predaju. To je sramotno!

B. S. / Hina

15.02.2026 u 08:15

tportal
Izvor: EPA / Autor: KEVIN LAMARQUE / POOL
Bionic
Reading

Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton u subotu je oštro kritizirala stav Trumpove administracije o Ukrajini, nazvavši ga "sramotnim".

"Mislim da je pokušaj prisiljavanja Ukrajine na dogovor s (ruskim predsjednikom Vladimirom) Putinom o predaji sramotan", rekla je Clinton tijekom panel rasprave na sigurnosnoj konferenciji u Munchenu.

"Vjerujem da se Ukrajina na prvim crtama bojišnice bori za našu demokraciju i naše vrijednosti slobode i civilizacije, gubeći tisuće ljudi dok joj se zemlja uništava zbog manije jednog čovjeka da ih kontrolira", rekla je Clinton.

Rekla je da američki predsjednik Donald Trump "ili ne razumije ili ga nije briga za tu patnju".

Rusija je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu prije gotovo četiri godine po Putinovu nalogu.

Clinton i njezin suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton, kritičari su Trumpove politike.

Hillary Clinton bila je demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima 2016. i izgubila je od Trumpa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nuklearni program

nuklearni program

Najavljen novi ključni sastanak, Švicarska upravo objavila važnu vijest
19. veljače

19. veljače

Šuica: Bit ću na prvom sastanku Trumpova Odbora za mir
oglasila se

oglasila se

Dalija Orešković: 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači...'

najpopularnije

Još vijesti