HGSS: Planinu nemojte podcijeniti, jer ona ne oprašta greške, a evo što sve trebate ponijeti sa sobom

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) apelira na sve planinare i ljude koji dolaze na Velebit i općenito na planinu da je ne podcijene jer planina rijetko oprašta greške, kaže ravnatelj Javne ustanove Park prirode Velebit, HGSS-ovac Mario Šaban

"Bilo je lijepo i sunčano vrijeme, usred ljeta, krenuli su kratkih rukava. No, kako je Velebit dosta nepredvidiv, vrijeme se u par sati pokvarilo, skauti su se izgubili, nisu znali kuda će i dignuli su HGSS-ovu potražnu akciju. Da ih nismo kasno tu večer pronašli, oni bi sigurno do jutra promrzli".

"Rijetko oprašta greške - kad se u planinu krene bez dovoljne količine vode, bez predhodnog informiranja o tome kojim ćete putem ići, koliko će taj put trajati. To sve može biti kobno", rekao je Šaban prilikom predstavljanja novinarima turističkog potencijala Plitvičkih jezera, Udbine i Gospića pod sloganom "Lika je lik (lijek)" i akcije planinarenja "Tri dana tri vrha" - na Mrsinj, Ozeblin i Oštru. Prisjetio se kako su prošle godine njemački skauti u dobi od 12 do 15 godina došli na Velebit, a da nisu pratili prognozu.

"Krenu u neadekvatnoj odjeći, brzo ih kiša smoči, na planini zahladi, vlaga je i lako se prehlade", kaže Šaban.

"Osnova planinarstva je", istaknuo je, "da se obučete slojevito i obujete čvrste planinarske cipele". U ruksaku uvijek morate imati kutiju s prvom pomoći i mobitel, naveo je i upozorio: "Nikada nemojte piti alkoholna pića jer ljudi misle da će ih malo zagrijati, ali događa se upravo suprotno, alkohol ne zagrije, nego na brzinu dobijete osjećaj topline, cirkulacija krene, još se više hladite i to bude uzrok pohlađivanja".

"Standard je da se u planinu ponese nešto kalorično, slanina, hrana koja daje organizmu ugljikohidrate da možete izdržati hodanja. Preporučuju se i energetske i vitaminske pločice. Uvijek je bolje piti izotonična pića, nego piti čistu vodu jer uzimanjem velike količine vode iz organizma izlučujete određeni broj elekrolita i soli, a bez njih organizam gubi snagu. Zato uvijek na planinu treba ponijeti kaloričnu hranu i zaslađene napitke", preporučio je. Šaban se prisjetio anegdote u akciji spašavanja korejskoga turista u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

"Turist je fotografirao preko ruba i pao dolje. Visio je na granama, držao se za njih kao mačak. Kad sam sišao po njega, u akciji spašavanja morao sam polomiti dosta grana, a on me je u jednom trenutku pitao - pa lomite grane, a ovo je nacionalni park?". Spašavali smo i paraglajdera na Visočici. Ostao je na bukvama koje su više od 35 metara i bespomoćno visio. Kad sam došao gore po njega, krilo mu je ostalo u krošnji. Paraglajdera sam osigurao, te nožem prerezao niti koje drže krilo, a on se na mene naljutio i upitao me zašto nisam išao gore, više, pa da mu i krilo spustim dolje.

Šaban kaže i kako ih ljudi zovu da ih izvlače iz snijega kada s autima krenu preko Velebita, no to je postalo učestalo pa se sada na takve pozive ne odazivaju ako nitko nije ugrožen. "Neka zovu vučnu službu", poručio je. HGSS-ova stanica Gospić godišnje u prosjeku ima oko 35 akcija spašavanja.