HEP provodi veliku promjenu koja će utjecati na sve račune za struju

Ugradnja pametnih brojila dio je HEP-ovog projekta koji se sufinancira iz Europskog nacionalnog plana oporavka s čak 224 tisuće eura.

Kako doznaje N1, dosad je ugrađeno više od 900 tisuća novih brojila u kućanstvima, od ukupno 2,6 milijuna obračunskih mjesta. Na poduzetničkim lokacijama ugrađeno je još oko 220 tisuća.

Direktorica Sektora za mjerenje i podršku tržišta u HEP ODS-u, Danijela Žaja, ističe da je projekt logistički zahtjevan te da mjesečno promijene brojila na oko 40 tisuća obračunskih mjesta.