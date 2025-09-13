HEP provodi veliku promjenu koja će utjecati na sve račune za struju

Projekt zamjene postojećih električnih brojila novim, takozvanim pametnim brojilima koji provodi HEP u punom je jeku. Za sada je zamijenjeno više od milijun brojila od ukupno njih 2,6 milijuna, a plan je sve završiti do 2029. godine.
Ugradnja pametnih brojila dio je HEP-ovog projekta koji se sufinancira iz Europskog nacionalnog plana oporavka s čak 224 tisuće eura.
Kako doznaje N1, dosad je ugrađeno više od 900 tisuća novih brojila u kućanstvima, od ukupno 2,6 milijuna obračunskih mjesta. Na poduzetničkim lokacijama ugrađeno je još oko 220 tisuća.
Direktorica Sektora za mjerenje i podršku tržišta u HEP ODS-u, Danijela Žaja, ističe da je projekt logistički zahtjevan te da mjesečno promijene brojila na oko 40 tisuća obračunskih mjesta.
'Prednost ovog projekta je da svi korisnici dobivaju mjesečni račun za točnu količinu potrošnje u prethodnom mjesecu. Brojila imaju izlaze na koje se može spojiti kućna automatika pa se može upravljati trošilima u kućanstvu', pojašnjava Žaja.
Za građane to znači i bolju kontrolu potrošnje, posebno u vrijeme kada se očekuje rast cijena energenata.
Osim preciznijih računa, nova brojila smanjuju i mogućnost prijevara. Ako se uređaj otvori ili pokuša manipulirati magnetom, signal automatski stiže u HEP-ov centar. Račun tako zaista odražava stvarnu potrošnju.