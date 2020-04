Od ponedjeljka trgovine će raditi od 7 do 21 sat. Dvokratno, s pauzom od 14 do 15 sati, kada će trajati dezinfekcija prostora između smjena. No, više neće raditi nedjeljom što mnogi nazivaju političkom, a ne epidemiološkom mjerom.

Popuštanje mjera u Dnevniku Nove TV komentirao je potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić. Kako je rekao, popuštanje mjera nije zdravstveno opravdano. 'Pogotovo uz vremenski razmak od sedam dana, taj rok bi trebao biti 14 dana. Mi smo jedina zemlja Europske unije koja popušta mjere ubrzano, s rokom od sedam dana. Svi naši susjedi to rade na 14 dana', istaknuo je. 'Cijeli niz bolnica je obranjen od virusa jer su smjene liječnika i medicinskih sestara bile od po 14 dana. Period inkubacije u 99 posto je 14 dana. Logično, znanstveno, iskustveno i stručno utemeljeno', dodao je Ostojić.