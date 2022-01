HDZ-ovi europarlamentarci traže jednakopravnost Hrvata i snažnije angažiranje EU

HDZ-ovi europarlamentarci Karlo Ressler, Željana Zovko, Sunčana Glavak i Tomislav Sokol najavili su u petak u Mostaru kako će po povratku u Bruxelles zatražiti snažnije angažiranje EU-a oko izmjena Izbornoga zakona i upozorili da bez jednakopravnosti Hrvata BiH neće biti stabilna zemlja.

On se s kolegama iz Europskog parlamenta u Mostaru susreo s vodstvom Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH s kojima je razgovarao o procesu izbornih reformi koje su trenutačno zaustavljene nakon što su dolazak u BiH prošloga mjeseca otkazali posrednici, posebni izaslanik za izbornu reformu State Departmenta Matthew Palmer i direktorica za Europu i Aziju pri Službi za vanjsko djelovanje EU-a Angelina Eichhorst.

Ressler je dodao kako je trenutačna situacija u BiH "krajnje neizvjesna i opasna" zbog niza neriješenih političkih prijepora u zemlji. On je uvjeren kako se izborna reforma može okončati uz poštivanje prava pojedinaca i triju konstitutivnih naroda.

"Mi ne vidimo da su prava pojedinaca u suprotnosti s pravima etničke zajednice, a u ovome slučaju konstitutivnih naroda kako to stoji u Ustavu BiH", dodao je.

Eurozastupnica Željana Zovko rekla je kako će po povratku u Bruxelles zatražiti još snažnije angažiranje administracije Europske unije kako bi se nastavili pregovori o izbornim promjenama te je upozorila kako u BiH prevladava ratna retorika.



"Situacija poprima zabrinjavajuće razmjere", rekla je Zovko. Naglasila je također da su Hrvatima u više navrata nametnuti politički predstavnici.

Eurozastupnik Tomislav Sokol ocijenio je kako se godinama unutar institucija EU-a promovira kriva percepcija o "građanskoj, unitarnoj BiH", navodeći da se radi o maski za uspostavu hegemonije prema Hrvatima. On je usporedio BiH s Belgijom gdje brojniji Flamanci nikada nisu preglasali Valonce tvrdeći da bi to bio kraj te zemlje.



"Belgija je opstala jer je provela više reformi kojima se decentralizirala gdje je najveći dio nadležnosti na toj razini regija, odnosno političkih naroda i zajednica Flamanaca i Valonaca. Da to nisu napravili Belgije danas sigurno ne bi bilo", istaknuo je Sokol.

On je dodao kako je Belgija dobar primjer kako se u BiH mogu zaštiti kolektivna prava i prava pojedinaca, ali i ostvariti decentralizacija.

"Što više subsidijarnosti i zaštite kolektivnih prava političkih naroda je ono što je budućnost BiH", dodao je on.

Sunčana Glavak ocijenila je kako su dolaskom u Mostar HDZ-ovi eurozastupnici pokazali "zajedništvo oko svih važnih pitanja u BiH".



"Hrvati ne smiju biti zakinuti za svoja prava. Iskazujemo snažnu potporu europskome putu BiH", dodala je ona.

Upitan o tome hoće li EU slijediti američki primjer sa sankcijama srpskome članu BiH Predsjedništva Miloradu Dodiku, Ressler je ocijenio kako to sada nije realno.



"Takva odluka se uvijek donosi na razini Vijeća EU-a s jedinstvom svih 27 država članica. Mislim da je u ovome trenutku nemoguće licitirati bi li do toga moglo doći. No, moja je procjena da se to sada ne čini realnom", rekao je Ressler.

Hrvatski eurozastupnici u petak će se u Mostaru susresti s gradonačelnikom Mariom Kordićem, a u Kiseljaku u središnjoj Bosni održati predavanje.

Za subotu je najavljen susret s posebnim izaslanikom Europske unije u BiH Johannom Sattlerom.