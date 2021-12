Izetbegović: Hrvati žele izmijeniti Ustav i Izborni zakon tako da član Predsjedništva BiH mora biti iz HDZ-a

- Ja u BiH ne vidim bošnjački unitarizam. Činimo sve da se Hrvati, kao najmalobrojniji narod, osjećaju 'relaksirano'. Hrvati od 300 važnih pozicija imaju 46 pozicija preko onoga što im Ustav garantira, izjavio je u intervjuu za Dnevnik HTV-a predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.

Komentirao je i tvrdnje da su za cjelovitost BiH jednako opasni srpski separatizam i bošnjački unitarizam.



- Ja ga ne vidim, kada je u pitanju bošnjački unitarizam. Činimo sve da se Hrvati, kao najmalobrojniji narod, osjećaju "relaksirano". Ima na nivou države stotinu bitnijih pozicija koje vladaju državom i na nivou Federacije oko 200. Hrvati imaju paritet. Imaju 15% u državi i imaju preko 33% pozicija ministarskih, direktorskih itd. Dakle, Hrvati od tih 300 važnih pozicija imaju 46 pozicija preko onoga što im Ustav garantira. I imaju ovu jednu, Željko Komšić, s kojom su nezadovoljni. Imaju 46 gdje bi trebali biti zadovoljni jer su ih dobili nauštrb Bošnjaka. Bošnjaci imaju 46 pozicija manje u namjeri da Hrvatima "omile" BiH. Ne vidim ja tu neki pokušaj dominacije, unitarizma itd.

Igor Rotim konstatira da je riječ s hrvatske točke gledišta, da Bošnjaci inzistiraju na građanskom modelu, kojega Hrvatska vidi kao također kršenje Sporazuma konstitutivnih naroda.

- Na koji način vi to inzistirate? Možete li mi dati primjer, gdje je to? To su virtualne priče, u čemu se to konkretno može vidjeti. To ne postoji. To su ustvari napadi na Bošnjake, udruženi napadi s Dodikom, zato što Hrvati žele izmijeniti Ustav i Izborni zakon tako da član Predsjedništva BiH mora biti iz HDZ-a. Volio bih čuti i vidjeti neki primjer gdje ima pokušaja te dominacije i gdje ima tih pokušaja nametanja građanskog principa. To je nemoguće napraviti u BiH.

Hrvati zapravo ne žele da im netko drugi bira predstavnika. Biste li vi pristali da bošnjačkog člana Predsjedništva biraju Hrvati ili neki drugi narod?

- Bili smo spremni dva puta i na ovu stvar. Kroz paket za koji su se borili Haris Silajdžić i Božo Ljubić i kroz izravni izbor koji je srušio Dragan Čović. To je bila SDA pomoći Hrvatima da se relaksira njihova pozicija kroz implementaciju presude Sejdić-Finci. Da se svakome da teoretsko pravo da se kandidira, a da u stvari ono realno bude oslonjeno na volju tri konstitutivna naroda, odnosno većinu glasača iz tih konstitutivnih naroda. I dalje smo spremni raditi na tome.

Službeni Zagreb podupire cjelovitu BiH te put prema EU pod uvjetom da se poštuje izborna volja Hrvata i tri konstitutivna naroda. Ima li na tim temeljima prostora za daljnji politički razgovor?

- Apsolutno. Dva smo puta bili spremni izaći u susret hrvatskim predstavnicima, s time da ovaj put tražimo da se uklone blokade koje su nastale u međuvremenu od strane Hrvatske, odnosno HDZ-a i HNS-a. Kao što rekoh, u Federaciji trpimo blokadu već treću godinu, zaključuje.