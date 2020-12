HDZ-ovci u općini kraj Zagreba izabrali za stranačkog šefa čovjeka koji nije u evidenciji članstva; izbori su poništeni

Ilija Tokić mladi je stranački kadar u općini pored Zaprešića. Tvrdi da je već 10 godina lojalni član. Ali pristupnica se negdje zagubila pa ga u evidenciji nema. Vrh HDZ-a je sve provjerio, pa je na kraju izgubio fotelju

Ali u toj evidenciji nema Tokića i još jednog izabranog u druga stranačka tijela Brdovca. I ne samo to, u toj općini su se kandidirali za lokalni gradski odbor i članovi koji su istovremeno bili u općinskom izbornom povjerenstvu. I to je dodatni razlog poništenja izbora, stoji u odluci koju potpisuje predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Damir Sesvečan.

'Član sam HDZ-a već 10 godina i za to imam dokaze. Sve ostalo su laži i insinuacije', kazao je kratko i ljubazno Tokić uz opasku da nema više što dodati.

Predsjednik HDZ-ova Središnjeg izbornog povjerenstva Damir Sesvečan potvrdio je da su izbore poništili i zato jer Tokić nije u evidenciji članstva.

'To ne znači da nije član. On nam je dostavio i pristupnicu, ali nije unesen u evidenciju na lokalnoj razini. Mi smo morali poništiti izbore jer su pravila jasna. Svaki član koji bira ili želi biti biran, mora biti u stranačkoj evidenciji članstva. Zato smo i pozivali sve da provjere prije izbora jesu li u evidenciji, ali to očito neki nisu učinili', kaže Sesvečan.