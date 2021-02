HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba: U stranku sam ušao kad sam postao docent, ja zastupam domoljubne vrednote

Gost emisije Nedjeljom u 2 je kandidat HDZ-a za zagrebačkoga gradonačelnika Davor Filipović. Što novo lice na političkoj sceni nudi Zagrepčanima, suradnja s Milanom Bandićem, moguće postizborne koalicije neka su od pitanja emisije.

Davor Filipović je rekao da se za gradonačelnika Grada Zagreba priprema već četiri godine radom u Gradskoj skupštini.

- U HDZ sam ušao 2014. godine i to nakon što sam postao docent na Ekonomskom fakultetu. Time sam riješio sva svoja egzistencijalna pitanja. Kad postanete docent, dobili ste stalni posao i možete se posvetiti akademskoj karijeri bez velikih pritisaka. U tom trenutku htio sam dati doprinos, mijenjati neke stvari na bolje i tada sam se uključio u HDZ. Htio sam izbjeći onu situaciju da netko kaže - e, tebi je to dala politika, tebi je to dala stranka. Ja sam sve napravio što sam trebao napraviti, odradio stvari prije nego sam se politički angažirao. Politička karijera ne isključuje akademsku karijeru. Svoja predavanja mogu obogatiti iskustvima koje sam stekao kroz politiku. Moji studenti mogu dobiti vrijednost više na temelju moga političkog angažmana, rekao je na HRT-u.