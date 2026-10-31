HDZ-ov gradonačelnik o 'kamionima koke': 'Kad bismo uveli testiranje za sve političare u Hrvatskoj...'

Upozorio je da se problem ne bi smio promatrati kao nešto udaljeno ili nevažno, jer bi se njegove posljedice mogle preliti na buduće generacije, ali i na gradske proračune.

' Kamioni su i dalje tu, uredno stižu i nikada ne kasne . Cijena raste, dijelom zbog inflacije i cijene goriva, a treba uzeti u obzir i činjenicu da je iza nas dobra turistička sezona, zbog čega je potražnja dodatno porasla', rekao je Franković, prenosi Dubrovački dnevnik .

Pritom je iznio i prilično ozbiljne optužbe na račun državnih institucija i političara, ustvrdivši da među njima ima velik broj konzumenata.

'Možda nam se to danas čini smiješnim ili kao problem koji nas se ne tiče, ali to je stvarnost koja čeka našu djecu. Sve one koji danas konzumiraju drogu sutra će liječiti društvo, zajednica i sredstva Grada Dubrovnika. Nemojte to zaboraviti. Troškovi će u konačnici pasti na gradski proračun', poručio je dubrovački gradonačelnik.

'A što je s našom djecom?'

Franković se zatim osvrnuo i na utjecaj konzumacije droge u obiteljskom okruženju na djecu.

'A što je s našom djecom?', upitao je, pa nastavio: 'Kada dijete vidi da se u njegovu domu konzumira droga, ono može početi vjerovati da je takvo ponašanje normalno'.

Istaknuo je da se ne radi samo o problemu Dubrovnika, nego o pojavi koja zahvaća mnogo šire područje. Kako prenosi Dubrovački dnevnik, spomenuo je niz gradova i općina, a potom iznio i tvrdnju da droga nije zaobišla ni državne institucije.

'Ovo nije samo problem Dubrovnika, nego i Župe dubrovačke, Konavala, Slivnog, Pojezerja, Korčule, Vela Luke, Splita, Zadra, Šibenika. Ovo je problem cijele Hrvatske.

Ne postoji institucija u ovoj državi u kojoj, prema mojoj procjeni, nema barem deset posto konzumenata - počevši od sudova, DORH-a pa nadalje, preko politike, Hrvatskog sabora, općinskih vijeća i skupština.

Zamislite kada bismo uveli testiranje na droge za sve političare u Hrvatskoj. Tada bismo vidjeli tko je konzumirao. Zato o tome nitko ne govori', izjavio je Franković.