VIDEO Teška nesreća na A3 kod Rugvice, auti smrskani: Gužve na cestama uoči Svih svetih

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na siguran razmak između vozila.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, na prilaznim cestama gradskim i mjesnim grobljima te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.