VIDEO Teška nesreća na A3 kod Rugvice, auti smrskani: Gužve na cestama uoči Svih svetih

U priobalju puše olujna bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a veća je opasnost od odrona na cestama u Lici
Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na siguran razmak između vozila.
Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, na prilaznim cestama gradskim i mjesnim grobljima te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.
Izvanredni prometni događaji
- zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC89) u Trogiru vozi se uz privremenu regulaciju prometa
- prometna nesreća na autocesti A3 na 51.+200 km između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h
- zbog ulja na kolniku na državnoj cesti Korenica-Gospić (DC25) između Korenice i mjesta Vrpile vozi se uz ograničenje brzine 30 km/h
- Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) povodom blagdana Svih svetih bit će u nedjelju (1. studenog) od 14:00 do 23:00 sata.
Autoceste
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvora Sveti Rok i čvora Posedarje. Obilazak: čvor Sveti Rok (A1) - DC50 - DC27 Gračac-Obrovac-Karin - DC502 Pridraga -Smilčić- D424 Benkovac - D424 čvor Tromilja) - čvor Zadar Istok (A1)
A7 Rupa-Rijeka-Šmrika
- zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za I. skupinu vozila (autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom)