Spremaju se veliki prosvjedi diljem Hrvatske: 'Ovo više nije samo ideja'

Društvenim mrežama počela se širiti inicijativa pod nazivom ‘Vrijeme za promjenu’, čiji pokretači pozivaju građane na prosvjede protiv korupcije, zlouporabe moći i neodgovornosti institucija
Prema najavama koje se dijele na internetu, okupljanja bi se trebala održati 21. studenoga 2026. u 10 sati, i to u više od deset hrvatskih gradova.
Prosvjedi su najavljeni u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Sisku, Karlovcu, Šibeniku i Vukovaru. Zasad, međutim, nije poznato u kojoj je fazi organizacija okupljanja ni koliko se građana uključilo u njihovu pripremu.
Pokretači inicijative ističu da iza nje ne stoji nijedna politička stranka ni opcija te da je riječ o građanskom pozivu na promjene.
‘Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš prosvjed je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu djecu’, navode u objavi.
Dodaju da žele povezati građane iz svih dijelova Hrvatske i potaknuti ih na zajedničko djelovanje.
‘Ovo više nije samo ideja. Želimo povezati građane iz svih krajeva Hrvatske i pokrenuti inicijativu koja će tražiti konkretne promjene, a ne prazna obećanja’, poručuju.
Zainteresirane pozivaju da se uključe u organizaciju prosvjeda, povezivanje sudionika i širenje inicijative. Traže i prijedloge o problemima kojima bi trebalo dati prednost te konkretnim promjenama koje bi građani trebali zahtijevati.
Od stanovanja i zdravstva do korupcije
Kao razloge za pokretanje inicijative navode rast životnih troškova, sve teže rješavanje stambenog pitanja, probleme u zdravstvenom sustavu i nedovoljnu zaštitu građana.
‘Radimo, a teško pokrivamo osnovne troškove. Mladi sanjaju o vlastitom domu koji si ne mogu priuštiti. Roditelji brinu o budućnosti svoje djece. Umirovljenici računaju mogu li platiti račune i lijekove. Ljudi čekaju preglede, žrtve nasilja trebaju zaštitu, a građani žele znati tko odgovara kada institucije zakažu. Ovo nisu izolirani problemi. Ovo su pitanja koja utječu na svakodnevni život ljudi diljem Hrvatske’, navode.
Među ciljevima koje ističu su mogućnost dostojanstvenog života od poštenog rada, dostupnije stanovanje i bolja zaštita građana na tržištu najma. Traže i transparentnije trošenje proračunskog novca, odgovornost institucija te zdravstvenu skrb dostupnu svima.
Zalažu se i za kvalitetnije obrazovanje i bolje prilike za mlade, sigurnost žena i zaštitu žrtava nasilja, čist okoliš i sigurnost djece, kao i jednaka prava i pravdu za sve građane.
Pokretači poručuju da ne žele da inicijativa ostane na objavama i raspravama na društvenim mrežama, već da namjeravaju okupiti građane oko zajedničkih ciljeva i konkretnih zahtjeva.
‘Ne želimo ostati samo na objavama i komentarima. Želimo okupiti građane, dogovoriti jasne i mjerljive zahtjeve te zajednički raditi na tome da se oni čuju i da se prati njihovo ostvarivanje’, zaključuju u objavi inicijative ‘Vrijeme za promjenu’.