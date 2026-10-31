Spremaju se veliki prosvjedi diljem Hrvatske: 'Ovo više nije samo ideja'

Društvenim mrežama počela se širiti inicijativa pod nazivom ‘Vrijeme za promjenu’, čiji pokretači pozivaju građane na prosvjede protiv korupcije, zlouporabe moći i neodgovornosti institucija

Prema najavama koje se dijele na internetu, okupljanja bi se trebala održati 21. studenoga 2026. u 10 sati, i to u više od deset hrvatskih gradova. Prosvjedi su najavljeni u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Sisku, Karlovcu, Šibeniku i Vukovaru. Zasad, međutim, nije poznato u kojoj je fazi organizacija okupljanja ni koliko se građana uključilo u njihovu pripremu. Pokretači inicijative ističu da iza nje ne stoji nijedna politička stranka ni opcija te da je riječ o građanskom pozivu na promjene.

‘Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš prosvjed je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu djecu’, navode u objavi. Dodaju da žele povezati građane iz svih dijelova Hrvatske i potaknuti ih na zajedničko djelovanje. ‘Ovo više nije samo ideja. Želimo povezati građane iz svih krajeva Hrvatske i pokrenuti inicijativu koja će tražiti konkretne promjene, a ne prazna obećanja’, poručuju. Zainteresirane pozivaju da se uključe u organizaciju prosvjeda, povezivanje sudionika i širenje inicijative. Traže i prijedloge o problemima kojima bi trebalo dati prednost te konkretnim promjenama koje bi građani trebali zahtijevati.