Govoriti da su nestala tri šlepera materijala, to su najogavnije laži. Ljudi lažu da bi prodali priču. Je li vi mislite da sam ja 100 komada sira uzeo i uzeo svojoj kući. Kad to ponovite više puta, onda to postaje istina. Kazao je to u Otvorenom Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje odgovarajući na prozivanja građana. Naime, na Banovini se dva mjeseca nakon potresa ruše objekti u državnom vlasništvu, a kuće još nisu na redu. Građani su nezadovoljni.

- Petrinja u zadnjih 20 godina zapostavljena i sa cijelom je Banijom zaostajala u razvoju. Puno se socijalnih problema nagomilalo. Prvih desetak dana smo improvizirali. Erupcija humanitarne pomoći zatrpala je grad, a barem 70 posto ljudi uzelo je da nije moglo više uzeti. Bio je nered i bilo je propusta, ali sam prvih 10 dana bio sam bez komunikacije, kazao je Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje. Jučer je kaže dao do znanja da više neće biti improvizacije. One koji misle da sve znaju, dodao je Dumbović u Otvorenom . - Sve do jednog šlepera je dopratila hrvatska policija s kamerama. Nek dođe ministar ovdje i neka kaže da to nije istina. Oni koji su uzeli nešto više - svaki je čovjek na Baniji trebao biti policajac - da to prijavi, kazao je gradonačelnik Petrinje. Proturječila mu je Silvija Popović iz Inicijative Petrinjsko proljeće i zamolila gradonačelnika da poštuje svoje sugrađane ne optužuje ih na javnoj televiziji da lažu. Dumbović ju je prozvao da u Petrinji nije bila 15 godina, a vratila se nekoliko dana nakon potresa.

- Mi smatramo da malverzacije zaista postoje. Tražili smo popis donacija od Grada i zamolili da znamo kad će biti raspodijeljene - a to ne znamo. Gdje su obavijesti i stupići za koje danonoćno apeliramo već dva mjeseca. Napišite konkretno - gdje i kad se dijeli. Nije trebalo doći do ružnog ispoljavanja nezadovoljstva, kao ni da inicijativa građana uzme stvar u svoje ruke. Ako vidite na zbog kapaciteta i kompetencije ne možete - zatražite pomoć, poručila je Silvija Popović. Dodala je da su službenim putem poslali apel za zapošljavanjem ljudi. Nacionalni stožer su pitali zašto država ne može poslati druge ljude da pomognu, a oni su im odgovorili da čekaju službeni zahtjev gradonačelnika. - Radi se o političkom ping-pongu. Bliže se izbori. Poruka svima, i državnom vrhu je 'Odmaknite se od politike'. Komunikacija je katastrofalna. Grad treba pomoć u kapacitetu i kompetenciji. Npr. lista uklanjanja objekata koju Grad treba predati stožeru čeka se predugo. Gradonačelniče, rekli ste da ste zaposlili 150 ljudi, a mi pitamo. 'Kojeg kadra?', nastavila je Popović. - Vi ste toliko nebuloza rekli o funkcioniranju lokalne samouprave. Ja vam neću biti edukator. Pitali ste me 'Gradonačelniče, kad ćete smanjiti PDV'. Nemate osnovog znanja, upitao ju je Dumbović. Popović mu je odgovorila da to nisu njezina pitanja, nego pitanja građana.