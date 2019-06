HDZ: Neka se provjere i nekretnine Gordana Marasa i Kreše Beljaka

'Afera nekretnine' Lovre Kuščevića bila je tema i sabornici tijekom rasprave. Na žestoke napade oporbe HDZ je odgovorio propitujući i imovinu SDP-ovog Gordana Marasa i HSS-ovog Kreše Beljaka

'Nevjerojatno je da premijer Plenković brani ljude koji su stekli milijune kuna i ne odlučuje se za jedini logičan potez, da tog dužnosnika razriješi i pokaže građanima da mu je važnije da ima čiste ljude u svojoj Vladi nego one koji su stekli milijune tijekom mandata za koje ne mogu objasniti kako. Još se sprdaju s građanima objašnjenjima kako je moguće steći sedam ili osam milijuna do 44. godine. Nevjerojatno je da premijer amenuje ono što je Lovro Kuščević na Braču napravio. Još malo, još neka nekretnina da ispliva gospodinu Kuščeviću, netko se tu našalio, parcela će dobiti status županije, koliko je čovjek na Braču uspio na tom ne baš prevelikom otoku skupiti nekretnina i zemlje te koliko je uspio umnožiti svoju imovinu. Zamislite da je to napravio Krešo Beljak u Samoboru', kazao je SDP-ov Gordan Maras u saborskoj raspravi.

Kako vas nije sram, upitao je Maras HDZ-ove zastupnike koji su mu se smijali. 'Vi se smijete i vama je to normalno umjesto da prvi kažete da nisu dopuštene takve stvari. Vaš čovjek, ministar i politički tajnik HDZ-a ne može objasniti od kuda mu novci. Je l' vam to smiješno? Ajde Boriću smij se sada malo, što ti to nije smiješno?', uznemireno je govorio Maras. HDZ-ov Josip Borić odgovorio mu je na prozivke, pobrojavši mu sve što je radio kada je bio ministar u Milanovićevoj vladi. 'Katastri, tko je što upisao, nek se provjeri za sve, zašto samo za nekog ministra. Spomenut je ovdje kolega Beljak možda i on treba nešto upisati ili ne treba. Možda je kolega Maras nešto kupio pa neka kaže, ako je kupio. Je li prijavio, ako je kupio. Čujemo da ima i novih stanova pa neka mediji istražuju upravo one koji su ovdje najglasniji i svima drugima pokušavaju naći određeni grešku. Neka mediji provjere je li Maras kupio novi stan i je li ga prijavio', ustvrdio je Borić.

Maras i Beljak objasnili pitanje svojih nekretnina U Saboru se pojavila informacija da je Maras kupio stan na Medveščaku kojeg nije prijavio u imovinskoj kartici, ali i da HSS-ov Krešo Beljak svoju kuću kod Samobora nije upiso u katastar. Maras za tportal kaže da nije kupio stan na Medveščaku te da je će ako dođe do promjene sve uredno prijaviti u imovinskoj kartici. Kako doznajemo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa Maras je krajem prošle godine tražio ispravak imovinske kartice. SDP-ovac nam kaže da je tražio ispravak kako bi upisao da je otplatio kredit, te upisao promjene u plaći. Što se pak tiče Kreše Beljaka, on je priznao da kuća nije upisana u katastar, ali zato što je još uvijek u izgradnji. Kuća nije dovršena jer šef HSS-a nije zavorio financijsku konstrukciju, pojašnjavaju nam u HSS-u. Kada bude završena, upisat će je i u katastar.