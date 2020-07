Hajduković pozvao Plenkovića da zaustavi gašenje Meggleova pogona: Vjerujem da iz zagrebačke perspektive 160 radnih mjesta ne znači puno, ali...

Član Predsjedništva SDP-a i saborski zastupnik Domagoj Hajduković poslao je u petak apel premijeru Andreju Plenkoviću da zaustavi gašenje proizvodnog pogona tvrtke Meggle u Osijeku kako bi spasio 160 radnih mjesta

'Jučer je tvrtka Meggle Hrvatska najavila zatvaranje proizvodnje u Hrvatskoj, točnije u Osijeku, do kraja ove godine, zbog čega će 160 ljudi izgubiti posao. Vjerujem da iz zagrebačke perspektive 160 radnih mjesta ne znači puno, no za gospodarske prilike u Slavoniji to je ogromna brojka. Egzistencija 160 obitelji je ugrožena, da ne govorim o poljoprivrednicima koji su proizvodili mlijeko za osječku mljekaru', poručio je Hajduković.