Gašenje Megglea izazvalo šok u Slavoniji: Hoće li OPG-ovci preuzeti tvornicu EU novcem?

Žestok udarac po osječko, ali i slavonsko gospodarstvo te ukupno socijalno-ekonomsku sliku ovog dijela Hrvatske došao je s priopćenjem tvrtke Meggle Hrvatska o gašenju proizvodnog pogona u Osijeku što znači i otkaze za 160 radnika ove tvrtke s tradicijom u proizvodnji mlijeka još od 1949., ali i otkaze ugovora s 200 kooperanata, malih OPG-ova od kojih je Meggle otkupljivao sirovo mlijeko.

'Gospodine moj, evo naježio sam se od ovoga što ste mi rekli. To mi je prvi glas i stvarno ne znam što da vam kažem', bila je njegova reakcija na poziv novinara Jutarnjeg lista.

Priopćenje koje su poslali, pak, izazvalo je pravi šok i nevjericu u istočnoj Hrvatskoj. Josip Ostojčić , vlasnik OPG-a iz mjesta Prnjavor u Brodsko-posavskoj županiji, do našeg poziva nije ni znao za odluku tvrtke s kojom surađuje dulje od 19 godina.

'Evo, baš jučer je nešto prije 12 sati bila uplata za prošli mjesec, pa mi je prošlo kroz glavu kako su pedantni. S Meggleom surađujem od 22. 3. 2001. i nikada, baš nikada nije bilo problema. Naš je odnos od prvog dana bio odličan, a nedavno sam im najavio da imamo plan do kraja godine povećati broj muznih krava sa sadašnjih 31 na 40. Nitko mi nikada nije spomenuo gašenje proizvodnje i prekid suradnje' - priča mljekar, čije se tri generacije u obitelji bave tim poslom. On ga je naslijedio od svojih roditelja, koji i danas pomažu u poslu, ali tu je i njegovih i supruginih četvero djece u dobi od 17 do 22 godine. Godišnje proizvedu oko 190.000 litara i u Meggleu su ih tretirali kao veće proizvođače.

O gašenju tvornice ništa nisu znali ni radnici Megglea. Prema riječima Zlatice Štulić, predsjednice Sindikata trgovine koji djeluje u Meggleu, radnicima je to priopćeno na skupu u četvrtak oko 13 sati.

'U petak ćemo imati sastanak s radnicima, a nadam se i s upravom. Do tada vam stvarno ne mogu ništa reći. I za nas je ovo veliko iznenađenje', rekla je Jutarnjem Štulić.

Neki, pak, u ovome vide priliku da sami proizvođači mlijeka uđu u vlasničku strukturu i preuzmu osječku tvornicu mlijeka. 'Naravno da nikada nije ugodno čuti kada se gase proizvodnja i radna mjesta, otkazuju ugovori s kooperantima, ali ja mislim da je ovo jedinstvena prilika da proizvođači postanu suvlasnici i da u određenom dijelu otkupe tvornicu uz pomoć fondova EU. Iz sredstava za ruralni razvoj može se povući do 5 milijuna eura, kao što su radile Osatina, Žito, Pivac', rekao je za Jutarnji list Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.