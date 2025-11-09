Grmoja preuzeo vodstvo Mosta, otkrio novi smjer stranke

Otkrio je i što si najviše zamjera: 'Sebi najviše zamjeram što nismo više radili na terenu. Lako je biti general poslije bitke, ali mislim da smo se previše bojali otvoriti i primati ljude. Treba riskirati, Hrvatska je u takvom stanju da se više ne smije bojati, nego se treba potpuno izložiti. Stranka ne smije biti ispred interesa države. Hrvatska mora biti na prvom mjestu , a s Mostom što bude. Most je samo alat kojim možemo učiniti život boljim za ljude u Hrvatskoj.'

'Osjećam veliku odgovornost. Most je politička opcija koju sam i sam osnivao, a sada je odgovornost još veća – prema stranci, prema svemu što smo dosad radili i prema ljudima koji nas podupiru', rekao je Grmoja , dodavši kako je svjestan izazova koji ga očekuju.

Grmoja ističe da se Most nudi kao suverenistička opcija jer smatra da Hrvatskoj treba politička snaga koja će zastupati nacionalne interese, ali bez isključivosti. 'Istanbulska konvencija dobar je primjer na kojem je Most započeo svoju suverenističku transformaciju. Ali ne kao opcija bukača, već kao intelektualna opcija koja poštuje svakog čovjeka, neovisno o njegovim uvjerenjima', naglasio je.

Na pitanje prepisuje li od Domovinskog pokreta koji je najavljivao ukidanje financiranja tjednika Novosti iz državnog proračuna, Grmoja je odgovorio da je Most to već ranije zauzeo kao stav. 'Ne može se iz proračuna financirati nešto što udara na same temelje hrvatske države', rekao je.

Komentirajući incident u kojem su osobe s fantomkama prekinule Dane srpske kulture u Zagrebu, odgovorio je protupitanjem: 'Je li normalno da se u Zagrebu, na isti dan kada je pokopan naš branitelj čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon 34 godine, organizira izložba posvećena jednom od autora zloglasnog SANU memoranduma, koji je ideološki temelj velikosrpske agresije na Hrvatsku i BiH?'

Dodao je da nije za zabrane, ali se protivi da se takvi projekti financiraju javnim novcem. 'Tu izložbu financiralo je Ministarstvo kulture i Vlada. Nikada neću podržati nasilje prema bilo kome, ali ću uvijek braniti temeljne vrijednosti na kojima je nastala hrvatska država', rekao je.

Osudio je i prisustvo saborskih zastupnica Sandre Benčić i Ivane Kekin na istoj izložbi. 'Zamislite da se u Izraelu organizira izložba o nacističkom ideologu – to bi bio ekvivalent', poručio je. Govoreći o nedavnom okruglom stolu o Jasenovcu u Saboru, Grmoja je kazao da povijesna znanost ne može postojati bez revizionizma i novih saznanja. Ustvrdio je da hrvatski narod 'želi istinu, a ne ideološke etikete'.