Grmoja mora platiti Pripuzu 8175 kuna zbog povrede ugleda i časti

Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, drugostupanjskom presudom karlovačkog Županijskog suda dužan je platiti poduzetniku Petru Pripuzu 8175 kuna zbog povrede ugleda i časti, doznaje Hina iz izvora bliskih sudu.

Pripuz, poduzetnik poznat po poslovnoj suradnji s Gradom Zagrebom, tužio je Grmoju jer ga je tijekom gostovanja na N1 Televiziji spomenuo u kontekstu „otpadne mafije“.

Sutkinja: Važno je tko izgovori uvredu

Obrazlažući presudu, sutkinja Milka Vraneš istaknula je da je vrlo važno tko izgovori uvredu ocjenjujući da je Grmoja ''jedan od vrlo poznatih i utjecajnih opozicijskih političara, koji je sasvim sigurno stekao velike simpatije javnosti zbog bespoštedne borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala na najvišoj razini''.

''U tom pogledu tuženiku Nikoli Grmoji javnost vjeruje, tim više što on osobno djeluje kao pošten političar. Stoga su riječi i oznaka „etiketa“ tužitelja kao mafije, posebno odjeknule u javnosti, a posljedično tome sasvim sigurno da je tužitelj trpio određene neugodnosti i duševnu bol'', dodala je sutkinja u obrazloženju presude.

Sutkinja je nadodala da Pripuz, suprotno zaključku prvostupanjskog suda, nije javna osoba, dok je s druge strane Grmoja javna osoba čiji je istup uvredljiv ''jer tužitelj ima pravo na čast i dobar glas te nije dopustivo da javne osobe na ovakav način vrijeđaju nejavne osobe''. Uz to, sutkinja je u presudi naglasila da je ''navođenje teških optužbi (mafija) uvredljivo za osobu o kojoj se to navodi'' te kako postoji odgovornost osobe koja to izgovara.