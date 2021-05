Grmoja: Na sudu sam s gospodinom Pripuzom i mnogim moćnim ljudima u gradu Zagrebu i nikada nisam tražio bilo kakvu zaštitu policije. To je malo pretjerano

Saborski zastupnik i glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u srijedu u Podstrani kako je policijska zaštita stranke Možemo! na današnjoj konferenciji za novinare u Zagrebu malo pretjerana i da ne zna "čemu takva dramaturgija"

Na novinarsko pitanje o današnjoj konferenciji Tomislava Tomaševića na kojoj je, prema opažanjima nekih novinara, bila i policija, Grmoja je rekao kako ne zna "čemu takva dramaturgija".

"Osobno sam na sudu s gospodinom Pripuzom i mnogim moćnim ljudima u gradu Zagrebu i nikada nisam tražio bilo kakvu zaštitu policije. Mislim da je to malo pretjerano, ali dobro ako se Tomašević pribojava da bi mu se nešto moglo dogoditi i, ako će mu to pomoći, nemam osobno ništa protiv toga. No, čini mi se sve to malo pretjerano", rekao je Grmoja.