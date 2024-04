Grmoja: DP će se rascijepiti, Most ostaje važan faktor na hrvatskoj sceni

'Sjetite se kad sam govorio da će HNS koalirati s HDZ-om, tada su me svi napadali, a na kraju se to dogodilo. Kako sada stvari stoje, čini se da će se Domovinski pokret rascijepiti, već sada čujemo različite izjave iz tog tabora. Ja sam na to upozoravao građane, sami su birali, vidjet ćemo još što će biti', rekao je Grmoja u izjavi medijima u stožeru Mosta.