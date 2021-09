Grlić Radman o Vulinovu 'srpskom svijetu': To je poražena osvajačka politika

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je komentirao izjavu srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina o "srpskom svijetu“, rekavši da su takve "osvajačke politike" poražene

Dan nakon nemira u Crnoj Gori zbog ustoličenja metropolita Srpske Pravoslavne Crkve, Vulin je rekao da je zadatak sadašnje generacije srpskih političara "da stvori srpski svijet da bi zaštitio Srbe" i dodao da se u suprotnom "boji da nećemo dočekati sljedeću generaciju Srba".

Ustoličenju novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju usprotivili su se Crnogorci koji se protive tješnjim odnosima sa Srbijom. U incidentima koji su tome prethodili ozlijeđeno je sedam policajaca i desetak prosvjednika, a 14 ih je privedeno.

"Što bi to (srpski svijet) trebalo značiti, to bismo htjeli znati“, upitao je Grlić Radman. "Sve one invazivne, osvajačke, hegemonističke politike su poražene. Ovdje nema mjesta takvim politikama i mi ćemo se snažno braniti protiv bilo kakvih njihovih oblika“, rekao je ministar novinarima.