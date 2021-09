Predstavnik Hrvata u Crnoj Gori nakon nemira u Cetinju: Vraćamo se u devedesete i pogubnu ideju velike Srbije koja sada ima novo ime - srpski svijet ili srpski integralizam

Ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori izazvalo je neviđene tenzije, a Cetinje je u nedjelju izgledalo kao da se radi o ratnoj zoni. Prosvjednici su ustoličenje novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u manastiru u Cetinju, centru crnogorske državnosti, shvatili kao prosrpsku provokaciju te su pokušali spriječiti taj događaj. Ustoličenje je ipak održano, ali u smanjenom obimu i uz zaštitu teško naoružanih pripadnika sigurnosnih službi. Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI), stranke koja zastupa interese hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, za tportal je komentirao nedjeljna događanja u toj državi

'Bojim se da smo, nažalost, bili blizu te realnosti. Već dugo traje taj polaritet i napetost unutar pravoslavnog življa, između onih koji se smatraju Srbima i onih koji se smatraju Crnogorcima. Moglo bi se reći i da je to unutarpravoslavni nesporazum ili sukob, ali svakako on ima svoje mnogo šire manifestacije i ima utjecaj na nas koji ne pripadamo tom vjerskom i nacionalnom korpusu - jer dijelimo prostor i vrijeme sa svim građanima Crne Gore - i taj problem, koji jest unutarpravoslavni, ima refleksije i na nacionalne manjine, pa tako i na Hrvate', kazao nam je Vuksanović.

'Osobno mislim da je i teže. Zbog čega? Zbog toga što već imamo iskustvo devedesetih, a vraćamo se u devedesete. Onda je puno tragičnije i baš pogubno da nakon takvih iskustava opet to proživljavamo', smatra Vuksanović.

Vuksanović je istaknuo da smo u nedjelju svjedočili manifestaciji toga sukoba te vidjeli kamo to vodi i do čega sve može doći.

'Koji danas državnik u Europi smije negirati bilo koji genocid osim Aleksandra Vučića? Imate gospodina Vučića koji je oslobađao Hrvatsku od Hrvata i govorio za Banovinu da nikad više neće biti hrvatska. Vučić otvoreno upire prstom u oči normalnoj Crnoj Gori i mi trpimo revitalizaciju pogubne ideje velike Srbije koja sada ima novo ime - srpski svijet ili srpski integralizam. Zapravo je to ideja koja je svim narodima na ovim prostorima zagorčala život i dok se službeni Beograd ne odrekne te ideje, svi ćemo imati problem', smatra Vuksanović.

Kakva budućnost u takvoj atmosferi očekuje Hrvate u Crnoj Gori?

'S ostalim manjinskim zajednicama u Crnoj Gori, mi Hrvati već posljednjih godinu dana osjećamo strepnju za koju postoje realni razlozi. U ovoj vladi, formiranoj nakon prošlih izbora 30. kolovoza, nema pripadnika nacionalnih manjina i ne samo što ih nema, nego su te iste nacionalne manjine slušale vrlo uznemirujuće poruke koje su dolazile od predstavnika vlasti i nositelja društvenopolitičkog života. Tako smo imali situaciju da se predlaže da jedna ulica u Beranama nosi ime ratnog zločinca Ratka Mladića, u toj istoj vladi djeluje ministrica koja za sebe kaže da je četnik, doživljavamo to da se genocid u Srebrenici relativizira ili da se s imena bazena u Kotoru briše ime antifašista koji je dao svoj život u Drugom svjetskom ratu i imenuje po čovjeku koji je imao neslavan angažman u ratnom logoru Morinj', kazao je naš sugovornik, napomenuvši da ih sve to uznemirava, a nije ni došao do društvenih mreža na kojima postoji permanentno generiranje poruka mržnje i šovinizma i na kojima se prijeti novom Srebrenicom...

Istaknuo je da Hrvati u Crnoj Gori žive u tjeskobi, ali imaju iskustvo devedesetih, kada su pokazali vitalnost koju će, vjeruje, pokazati i sada. 'S ostalim nacionalnim manjinama i ostalim prodržavnim strukturama koje se zalažu za građansku, civiliziranu, suvremenu Crnu Goru, za Crnu Goru koja ima širinu i prihvaća sve naše različitosti na kraju ćemo se izboriti za takvu viziju i perspektivu', kazao je Vuksanović te je pohvalio reakciju hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i naglasio da je važno to što se pokazalo da se Zagreb brine i stoji iza hrvatske manjine u Crnoj Gori.