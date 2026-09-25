Grlić Radman iz New Yorka: 'Hrvatska je energetski neovisna i može pomoći drugim zemljama'

Radman je podsjetio da je premijer Plenković sudjelovao na samitu Partneri za multilateralizam gdje je održao zapažen govor. Riječ je o novoj međunarodnoj diplomatskoj inicijativi pokrenutoj na marginama Opće skupštine UN-a u cilju jačanja međunarodnog prava, obrane Povelje UN-a te pronalaženja zajedničkih, praktičnih rješenja za globalne izazove.

Imajući u vidu geopolitičke podjele, ratove i nesigurnosti u svijetu, „naša poruka ovdje je da prostor za dijalog mora biti osiguran', rekao je.

'Imali smo sadržajne sastanke, dinamičnu raspravu na svim razinama na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a . Jako je puno bilo multilateralnih sastanaka, prije svega s našim saveznicima iz Europske unije i Sjedinjenih Država, našim partnerima iz indo-pacifičkog prostora, Bliskog istoka, Azije, ali naravno i Afrike', rekao je Grlić Radman u izjavi za novinare.

Također je istaknuo njegov govor na Općoj skupštini UN-a u kojem je govorio o potrebi jačanja dijaloga i suradnje te poštovanja međunarodnog prava u svjetlu mnogobrojnih prijetnji međunarodnom miru i sigurnosti.

'On je također naglasio važnost poštovanja sigurnosti na jugoistoku Europe. Vidjeli ste da je isto tako kazao da nema mjesta veličanju ratnih zločina', rekao je Grlić Radman. 'Spomenuo je i važnost stabilnosti BiH, koja počiva na jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda', dodao je. 'Nadamo se da će ovi predstojeći izbori konačno prekinuti situaciju u kojoj Hrvati nisu imali priliku izabrati svoga predstavnika. Zato je nužno donijeti stanovite ograničene ustavne promjene, ali i promijeniti izborni zakon', rekao je.

Grlić Radman je u New Yorku sudjelovao na nekoliko multilateralnih foruma koji su ključni za vidljivost Hrvatske, a dvama je Hrvatska bila supredsjedatelj. 'U Koaliciji za izgradnju mira ukazali smo na važnost jačanja institucija, suradnje, ali i na hrvatsko iskustvo Domovinskog rata te razminiranja. Kazao sam da još uvijek tražimo 1725 nestale osobe i da je Hrvatska bila žrtva agresije', rekao je.

Također, prema njegovim riječima, zajedno s talijanskim kolegom Antonijem Tajanijem održao je drugi sastanak MED9++ koalicije za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost na kojem je zatraženo otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Rimska koalicija za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost pokrenuta je 7. svibnja 2026. godine u Rimu na inicijativu Hrvatske i Italije. Koalicija je uspostavljena kao hitan diplomatski i gospodarski odgovor na geopolitičku krizu na Bliskom istoku i blokadu prometa kroz Hormuški tjesnac, što izravno ugrožava globalne lance opskrbe hranom i energetsku stabilnost.

'Hrvatska je kada govorimo o energiji dobar primjer jer je osigurala druge dobavne pravce. Hrvatska je energetski neovisna i može putem LNG terminala i Janafa dopremati i plin i naftu drugim zemljama. To smo isticali na drugim forumima', rekao je ministar.

Grlić Radman je također predsjedao sastankom Američko-jadranske povelje, sigurnosno-obrambene platforme koja je osnovana 2003. na prijedlog SAD-a, a kojom Hrvatska ove godine predsjeda.

Tijekom gotovo dva desetljeća od osnutka, Američko-jadranska povelja afirmirala se kao važna sigurnosno-obrambena inicijativa i instrument jačanja regionalne suradnje te pružanja potpore euroatlantskim aspiracijama država jugoistočne Europe.

Prioriteti hrvatskog predsjedanja su jačanje vojno-civilne suradnje, koja je ključna u odgovoru na moderne, multidimenzionalne sigurnosne izazove i hibridne prijetnje. Naglasak je i na jačanju otpornosti i energetskoj sigurnosti, odnosno pronalaženju stabilnih i sigurnih izvora energije te mogućoj suradnji u diversifikaciji energetskih izvora.

Grlić Radman je naglasio da je u 23 godine od osnutka te inicijative Hrvatska postala članica EU-a i NATO-a te da podržava njihovo proširenje na druge zemlje jugoistočne Europe, ali sukladno njihovim zaslugama i ispunjenju uvjeta.

Ministar je na marginama Opće skupštine UN-a imao i mnogo bilateralnih sastanaka, 'Uvijek se na svim tim sastancima potvrđuje dobra reputacija Hrvatske, Hrvatska kao dobar primjer', rekao je Grlić Radman, dodajući da je s predstavnicima drugih zemalja prije svega razgovarao o otvaranju novih tržišta za hrvatsko gospodarstvo.